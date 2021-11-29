Переворачиваются машины и срываются крыши: на Стамбул обрушился мощный ураган (видео)

В Турции на Стамбул обрушился сильный ураган. Ветер переворачивает машины, срывает рекламные вывески, крыши домов, деревья и т.д. В результате непогоды погибли по крайне мере два человека.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV .

В Чаталце обрушилась башня с часами. При падении она разлетелась на куски. Хорошо, что в этот момент никого не было рядом.

От урагана также пострадали многие провинции. Синоптики сообщили, что ветер достиг скорости 80 километров в час.

На двух людей упала сорванная ветром крыша, они погибли на месте. Еще 9 пострадавших доставили с больницу.

Ураган в Стамбуле (видео: YouTube)

Морские рейсы отменены из-за преобладающих в море ветров. Рыбаков и владельцев яхт предупредили, чтобы они не выходили из порта.

Вековой платан в Бешикташе упал на припаркованную машину. Дерево срубили и убрали пожарные. При этом автомобиль получил повреждения.

Ураган в Стамбуле (фото: ntv.com.tr)

Из-за сильного ветра упало дерево на проезжавший по дороге пассажирский микроавтобус. Два пассажира пострадали.

Ураган в Стамбуле (фото: ntv.com.tr)