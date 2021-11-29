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Перевертаються машини і зриваються дахи: на Стамбул обрушився потужний ураган (відео)

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Туреччина, Понеділок 29 листопада 2021 17:12
Перевертаються машини і зриваються дахи: на Стамбул обрушився потужний ураган (відео) Колаж РБК-Україна: на Стамбул обрушився сильний ураган
Автор: Роман Мирончук

У Туреччині на Стамбул обрушився сильний ураган. Вітер перевертає машини, зриває рекламні вивіски, дахи будинків, дерева і т.д. В результаті негоди загинули принаймні дві людини.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

У Чаталці обрушилася вежа з годинником. При падінні вона розлетілася на шматки. Добре, що в цей момент нікого не було поруч.

Від урагану також постраждали багато провінцій. Синоптики повідомили, що вітер досяг швидкості 80 кілометрів на годину.

На двох людей впав зірваний вітром дах, вони загинули на місці. Ще 9 постраждалих доставили з лікарні.

Ураган у Стамбулі (відео: YouTube)

Морські рейси скасовані через переважаючі в морі вітри. Рибалок і власників яхт попередили, щоб вони не виходили з порту.

Віковий платан в Бешикташі впав на припарковану машину. Дерево зрубали і прибрали пожежники. При цьому автомобіль отримав пошкодження.

Перевертаються машини і зриваються дахи: на Стамбул обрушився потужний ураган (відео)

Ураган в Стамбулі (фото: ntv.com.tr)

Через сильний вітер впало дерево на пасажирський мікроавтобус, що проїжджав по дорозі. Два пасажири постраждали.

Перевертаються машини і зриваються дахи: на Стамбул обрушився потужний ураган (відео)

Ураган в Стамбулі (фото: ntv.com.tr)

Нагадаємо, минулого місяця буревій пронісся по Львову, а внаслідок чого з будинків почали падати шматки фасаду і злітати дахи. Крім того, в місті падали дерева.

Раніше американські метеорологи повідомили, що використали останню назву для урагану. Проте сезон штормів ще не закінчився.

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