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Перевод часов в Украине: Укрзализныця сделала важное предупреждение

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 17:20
Перевод часов в Украине: Укрзализныця сделала важное предупреждение Фото: вокзал в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владимир Костырин

В Украине перевод часов на летне время произойдет в ночь на воскресенье, 28 марта, когда в 03.00 нужно передвинуть стрелку на час вперед. В Укрзализныце отметили, что время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

Так, в заявлении компании пассажиров призвали быть внимательными ввиду перехода на летнее время.

Напомним, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабмина еще 1996 года. И хоть сейчас в стране планируют отказаться от перевода часов, соответствующий законопроект еще не принят, то есть правило остается в силе.

"В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", - рассказали в Укрзализныце.

Таким образом путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также всем встречающим на вокзале рекомендуют быть внимательными и своевременно привести в соответствие время на своих часах.

Как сообщалось, ранее психолог рассказала, как повлияет на здоровье перевод часов, который может стать последним.

Напомним также, что появилось разъяснение от Укрзализныци, как происходят пассажирские перевозки в "красных зонах".

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