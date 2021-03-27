Перевод часов в Украине: Укрзализныця сделала важное предупреждение

В Украине перевод часов на летне время произойдет в ночь на воскресенье, 28 марта, когда в 03.00 нужно передвинуть стрелку на час вперед. В Укрзализныце отметили, что время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

Так, в заявлении компании пассажиров призвали быть внимательными ввиду перехода на летнее время.

Напомним, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабмина еще 1996 года. И хоть сейчас в стране планируют отказаться от перевода часов, соответствующий законопроект еще не принят, то есть правило остается в силе.

"В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", - рассказали в Укрзализныце.

Таким образом путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также всем встречающим на вокзале рекомендуют быть внимательными и своевременно привести в соответствие время на своих часах.