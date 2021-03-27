Переведення годинників в Україні: Укрзалізниця зробила важливе попередження

В Україні переведення годинників на літній час відбудеться в ніч проти неділі, 28 березня, коли о 03.00 потрібно пересунути стрілку на годину вперед. В Укрзалізниці зазначили, що час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ.

Так, в заяві компанії пасажирів закликали бути уважними через такий перехід на літній час.

Нагадаємо, перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабміну ще 1996 року. І хоч зараз в країні планують відмовитися від переведення годинників, відповідний законопроект ще не схвалено, тобто правило залишається в силі.

"У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів", - розповіли в Укрзалізниці.

Таким чином мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також всім зустрічаючим на вокзалі рекомендують бути уважними та вчасно привести у відповідність час на своїх годинниках.