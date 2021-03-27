Психолог рассказала, как повлияет на здоровье перевод часов, который может стать последним

В Украине состоится перевод часов на летнее время, и сдвигать стрелки на час вперед ночью 28 марта украинцы, возможно, будут в последний раз, так как ввод на территории страны единого киевского времени законодатели называют геополитической задачей.

Пока же проект закона №4201 об исчислении времени в Украине дожидается повторного рассмотрения в Раде , гражданам в очередной раз нужно приспосабливаться к новому времени.

Несмотря на то, что к такой практике украинцы уже давно привыкли, все же переход на летнее время может негативно повлиять на здоровье. Причем не только на физическое.

Так, по словам психолога Оксаны Павленко, перевод стрелок отражается на человеке с точки зрения физиологии и психологии. Об этом специалист рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

Она обратила внимание, что людям потребуется время, чтобы приспособиться к изменениям, ведь перевод стрелок часов на летнее время сбивает ритмы организма.

Таким образом, у некоторых людей возможно ухудшение самочувствия.

"Чтобы приспособиться к этим изменениям, нужно время, поскольку даже режим сна меняется. Это сбивает ритмы нашего организма, ему нужно перестроиться", - рассказала психолог.

Специалист рекомендует украинцам, если есть такая возможность, на выходных пораньше лечь спать, и "потихоньку "переводить время" для себя".

"Примерно неделю вы будете в этом состоянии. Люди в преддепрессивном состоянии могут себя хуже чувствовать, перевод стрелок может стимулировать ухудшение состояния таких людей", - сказала психолог.