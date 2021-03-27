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Как происходят пассажирские перевозки в "красных зонах". Разъяснение УЗ

Новина українською → Украина, Суббота 27 марта 2021 16:23
Как происходят пассажирские перевозки в "красных зонах". Разъяснение УЗ Фото: в УЗ рассказали о перевозках в "красных зонах" карантина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

ПАО "Укрзализныця" совместно с Министерством здравоохранения следят за динамикой заболеваемости коронавируса. В УЗ уточнили, как пассажирские перевозки происходят в "красных зонах" по состоянию на субботу, 27 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

"Черниговская область: "красная зона" с 00:00 29 марта. В настоящее время ограничения высадки-посадки не вводятся. Николаевская область: до 01.04 включительно ограничений высадки-посадки не будет. Львовская область: высадка-посадка пассажиров не ограничена до 30.03 включительно", - говорится в сообщении.

В столице и Киевской области ограничения высадки-посадки не вводили.

Так же ограничений высадки-посадки нет в Сумской и Одесской областях.

"Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, высадки-посадки продлено до 06.04 включительно. Назначено 8 спецрейсов в закарпатском и буковинском направлениях", - указано в сообщении.

Отмечается, что Ровенскую и Черкасскую области не перевели в "красные зоны", поэтому ограничение движения не применяется.

Напомним, вчера стало известно, что "Укрзализныця" назначила восемь спецрейсов из двух областей "красной" зоны карантина, где действуют усиленные ограничения - из Черновицкой и Закарпатской областей.

Как писало РБК-Украина, в ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перейдет на летнее время. В связи с этим "Укрзализныця" указывает в билетах время с учетом перехода.

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