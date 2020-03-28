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Перевод часов в Украине: эксперты рассказали, как адаптироваться к изменениям

STYLERЖизнь    28.03.2020 - 11:25
Перевод часов в Украине: эксперты рассказали, как адаптироваться к изменениям
Перевод часов в Украине на летнее время (Коллаж РБК-Украина)

Перевод часов в Украине произойдет 29 марта 2020

Переход на летнее время состоится в воскресенье, 29 марта. Стрелки часов переведутся на час вперед, поэтому организм может взбунтоваться и не захотеть просыпаться, поскольку внутренние часы не успевают перестроиться за такой короткий срок.

Чтобы организм не подвергался сразу огромному стрессу, можно все делать постепенно. Каждый день ложитесь спать на 15 минут раньше, чем привыкли и уже через неделю ритмы сна будут синхронизироваться с изменением времени. Также в течение недели попробуйте понемногу смещать время ужина.

Освещение в доме должно быть отрегулировано соответствующим образом. Открывайте шторы, как только вы проснетесь, а вечером затемняйте комнату, чтобы организм готовился ко сну.

Если вам нужно вздремнуть в середине дня, постарайтесь сделать это немного раньше, чем обычно, и не дольше 30 минут.

Успокаивайтесь за час до сна с помощью теплой ванны, при этом, эксперты рекомендуют отказаться от кофеина и алкоголя, поскольку подобные напитки мешают расслабиться.

Ранее мы писали, как введение правового режима чрезвычайной ситуации в Киеве может повлиять на жизнь украинцев.

Напомним, что 28 марта по православной традиции принято почитать память священномученика Александра. В статье мы рассказали, что категорически запрещено делать и поделились важными приметами.

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