Праздник 28 марта: что категорически запрещено делать, важные приметы

Праздник 28 марта (коллаж: РБК-Украина)

Праздник 28 марта, приметы, запреты и именинники - в материале Styler

Какой сегодня праздник. 28 марта по православной традиции принято почитать память священномученика Александра, который в III веке пострадал за христианскую веру. В народе сегодняшний день еще называют Александров день. Что можно и нельзя делать сегодня, приметы и традиции 28 марта - читайте в материале.

Именины сегодня празднуют Александр, Трофим, Юлиан.

Традиции и обычаи 28 марта

Этот день было принято посвящать лесу и природе. На Руси лес благодарили за природные дары. Но ходить в лесную чащу не рекомендовалось - можно побеспокоить Лешего.

Считалось, что в этот день очень легко сглазить человека, поэтому из дому без булавки на одежде не выходили.

Что категорически запрещено делать 28 марта

В Александров день нельзя мыть голову. Это предвещало разлуку с близкими.

Нельзя ходить в лес, чтобы не побеспокоить Лешего. Считалось, что в этот день в лесу можно заблудиться или встретиться с хищником.

Главные приметы на сегодня

Прилет чаек - к весеннему теплу.

Журавли летят низко, быстро и не курлыкают - к непогоде.

Пасмурный день предвещал ненастье.

Воробьи чирикают - к теплому и солнечному дню.

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