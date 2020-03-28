Праздник 28 марта: что категорически запрещено делать, важные приметы

Праздник 28 марта, приметы, запреты и именинники - в материале Styler
Какой сегодня праздник. 28 марта по православной традиции принято почитать память священномученика Александра, который в III веке пострадал за христианскую веру. В народе сегодняшний день еще называют Александров день. Что можно и нельзя делать сегодня, приметы и традиции 28 марта - читайте в материале.
Именины сегодня празднуют Александр, Трофим, Юлиан.
Этот день было принято посвящать лесу и природе. На Руси лес благодарили за природные дары. Но ходить в лесную чащу не рекомендовалось - можно побеспокоить Лешего.
Считалось, что в этот день очень легко сглазить человека, поэтому из дому без булавки на одежде не выходили.
В Александров день нельзя мыть голову. Это предвещало разлуку с близкими.
Нельзя ходить в лес, чтобы не побеспокоить Лешего. Считалось, что в этот день в лесу можно заблудиться или встретиться с хищником.
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