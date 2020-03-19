Чрезвычайная ситуация в Киеве: разрешат ли выходить из дома и как накажут

Чрезвычайная ситуация (коллаж: РБК-Украина)

Режим чрезвычайной ситуации в Киеве могут ввести, чтобы остановить распространение коронавируса

Чрезвычайная ситуация в Киеве может быть введена, чтобы избежать распространения коронавируса. Что будет означать режим ЧС, и как из-за особого положения может измениться жизнь украинцев - в материале Styler.

Отметим, что на 19 марта в столице уже выявлено три случая заражения COVID-19.

Кто может получить материальное возмещение

По словам адвоката фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дениса Ненова, режим чрезвычайной ситуации дает пострадавшим право на возмещение материального ущерба в результате ЧС (в первую очередь, за счет средств государственного и местных бюджетов), а именно:

на предоставление (выплату) материальной помощи (компенсации);

на обеспечение жильем;

на оказание медицинской и психологической помощи;

на предоставление гуманитарной помощи;

на оказание других видов помощи.

Что будет за нарушение режима ЧС

За нарушение законодательства, которое регулирует правовой режим ЧС, предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Нововведенная статья 44-3 КУпАП об ответственности за нарушение правил карантина людей во время ЧС может применятся как к гражданам - штраф от 17000 до 34000 грн, так и к должностным лицам - от 34 000 до 170 000 грн.

Что касается административной ответственности, то в статье 188-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП) предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти. Должностные лица наказываются штрафом от 170 до 340 грн. За повторное правонарушение в течение года - от 340 до 850 грн.

Кроме того, в ст. 35 (п. 5) КУпАП совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах признается обстоятельством, которое отягчает ответственность за административное правонарушение.

Уголовный кодекс Украины прямо не предусматривает уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты граждан в случае ЧС. Однако нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений наказывается штрафом от 17 000 до 51 000 грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет (ч. 1 ст. 325 УК Украины). Те же действия, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (ч. 2 ст. 325 УК Украины).

Во время чрезвычайной ситуации могут быть также совершены служебные преступления, за которых виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности: злоупотребление служебным положением (ст. 364 УК Украины), служебный подлог (ст. 366 УК Украины), служебная халатность (ст. 367 УК Украины), принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом (ст. 368 УК Украины), присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины).

Кроме того, совершение уголовного правонарушения с использованием чрезвычайных событий признается обстоятельством, отягчающим наказание (п. 11 ч. 1 ст. 67 УК Украины).

Можно ли будет покидать дом

Режим чрезвычайной ситуации не предполагает запрет выходить из дома, но предусматривает возможность применения отдельных мер по ограничению передвижения граждан (фактически такие уже предприняты в Киеве), кроме тех, которые предусматривает чрезвычайное положение (ЧС, например, не предусматривает так называемый "комендантский час").

Что еще изменится в столице после введения режима чрезвычайной ситуации

Кроме того, при режиме чрезвычайной ситуации назначаются специальные органы, которые будут контролировать важные процессы. Это:

комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации:

штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также к ликвидации последствий привлекаются специализированные медицинские службы гражданской защиты, которые формируются на базе медицинских учреждений.

Медицинская защита и обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения включает такие меры:

оказание медицинской помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций:

использование сил и средств учреждений здравоохранения независимо от формы собственности;

своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;

заблаговременное создание и подготовка специальных медицинских формирований;

образование в условиях чрезвычайных ситуаций необходимого количества дополнительных временных мобильных медицинских подразделений или привлечения дополнительных учреждений здравоохранения.

Также при введении режима чрезвычайной ситуации в столице могут произойти следующие изменения:

увеличится количество медицинского и специального имущества и техники;

подготовка и переподготовка медицинских работников по оказанию экстренной медицинской помощи;

осуществление мероприятий с целью недопущения условий для возникновения и распространения инфекционных заболеваний;

проведение мониторинга санитарно-гигиенической и эпидемической ситуации;

санитарная охрана территорий и субъектов хозяйствования в зоне чрезвычайной ситуации.

Отметим, что, согласно законодательству Украины, в стране существует три уровня ограничительных мер: повышенная готовность, режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайное положение.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объясняет, что чрезвычайная ситуация не предусматривает ограничений прав человека в отличие от чрезвычайного положения.

Во время ЧП конституционные нормы о правах и свободах граждан могут временно быть ограничены. К примеру, может быть запрет на волеизъявления, митинги, а режим дня может контролироваться комендантским часом, контролируется свободное перемещение граждан.

Пока что в режим чрезвычайной ситуации введен в Черновицкой области, Радомышле (Житомирская область) и в Киевской области.

Ранее мы писали, как живут Черновцы и Черновицкая область в режиме чрезвычайной ситуации.