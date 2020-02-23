Перевод часов в Украине: когда нужно перевести стрелки на летнее время

Перевод часов в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Когда состоится перевод часов на летнее время в Украине - в материале Styler

Украина перейдет на летнее время в последнее воскресенье марта и стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Почему мы переводим стрелки часов два раза в год и как снизить последствия перевода часов – в материале Styler.

Перевод часов в Украине проводится дважды в год и это практикуется еще с 1981 года. В 1996 году было принято постановление Кабинета министров Украины "О порядке исчисления времени", где был регламентирован порядок перевода времени – последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Соответственно, переводить стрелки часов на один час вперед украинцы будут в ночь с 28 на 29 марта 2020 года. По традиции это стоит сделать в три часа ночи, но можно и рано утром.

Важно помнить, что электронные гаджеты переводят часы самостоятельно, и уже 29 марта весь график транспорта будет курсировать по летнему времени.

Почему в Украине переводят часы

Главная причина перевода времени, которая называлась ранее – это экономия электроэнергии. Первыми эту практику освоили англичане, а потом перевод часов стали практиковать и в других странах. Однако со временем экономия стала совершенно незначительная – 1-3%, так как в современном мире кардинально изменилось развитие энергоресурсов.

От перевода часов отказались многие страны, такие как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, некоторые штаты США и большинство стран Африки.

В Украине уже несколько раз пытались отказаться от перевода часов и регистрировали различные законопроекты, однако они не получили поддержку. На заседании Европарламента депутаты проголосовали за отмену практики перевода часов, но только с 2021 года. Однако и это было не последнее голосование, а только лишь единая позиция, которая стала основой дискуссии в Европарламенте. Считается, что адаптированным временем для жителей Украины является постоянное зимнее время, а перевод часов на летнее – негативно сказывается на здоровье.

Перевод часов на летнее время и здоровье

Во время перевода часов у человека нарушается сон и это тянет за собой массу других неудобств и проявлений – невозможность сконцентрироваться, повышенная утомляемость, стресс, депрессивные настроения, сбивается график питания, повышается раздражительность. Как минимум одну неделю украинцы жалуются на головные боли, скачки давления, вялость и даже обострения психологического характера. Весной перевод времени ощущается более тяжело, так как это период перестройки организма, снижения иммунитета и нехватки витаминов.

Как минимизировать последствия перевода часов

Стандартные рекомендации врачей на этот период – это выровнять график сна, и за неделю до перевода часов сдвигать время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут в день.

Также помогут прогулки на свежем воздухе, особенно в дневное время. Важные дела, физические нагрузки и дальние поездки лучше сдвинуть на неделю. В рацион питания добавить больше фруктов и овощей и не перегружать организм тяжелой и жирной пищей, алкоголем и большим количеством сладкого.

Тем, у кого есть хронические заболевания – держать под руками необходимые лекарства и проконсультироваться с лечащим врачом.