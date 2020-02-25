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Масленица 2020: главные традиции и запреты третьего дня - Лакомки

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 21:00
Масленица 2020: главные традиции и запреты третьего дня - Лакомки
Масленица 2020 (фото: freepik.com)

Масленица имеет уникальные традиции на каждый день

Масленица 2020 в этом году празднуется с 24 февраля по 1 марта. Среда, третий день праздника, который в этом году выпадает на 26 февраля, традиционно называется "Лакомкой". Какие существуют традиции и запреты этого дня - в материале Styler.

Стоит отметить, что третий день праздника заканчивает период так называемой "узкой" Масленицы. В этот день нужно закончить уборку и все работы по дому, ведь с завтрашнего дня положено посвятить все время празднованиям.

На "Лакомку" тещи традиционно приглашали зятьев вечером на блины. Ранее семьи были большие, дочерей - много, поэтому тещи пекли много блинов. И каждому зятю старались угодить, накормив до отвала сытными блинчиками и другими яствами.

Кроме блинов на стол подавали различные вкусности - сыр, молоко и молочные блюда, оладьи, пироги, лепешки, вареники с сыром.

Среда считалась самым сытным днем Масленицы - столы должны были ломиться от угощений. Есть нужно было до отвала. "Что есть в печи - на стол мечи" - говорили про этот день. Считалось, что чем богаче стол, тем больше достатка будет в доме в течение следующего года. Бедный стол был под запретом - хозяйки доставали все самое лучшее, что берегли к этому дню.

Ранее мы писали, как называется каждый день Масленицы, и в чем особенность каждого праздничного дня.

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