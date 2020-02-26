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Переведення годинників на літній час: коли переводити стрілки на одну годину

STYLERЖиття    26.02.2020 - 18:14
Переведення годинників на літній час: коли переводити стрілки на одну годину
Переведення годинників на літній час (колаж: РБК-Україна)

Переведення годинників завжди є стресом для українців

Переведення годинників на літній час в Україні традиційно відбудеться в останню неділю березня. Стрілки годинника потрібно буде "переставити" на одну годину вперед. Навіщо українці двічі на рік змінюють хід часу, чому багато країн від цього відмовилися, і як мінімізувати негативний вплив такої зміни режиму дня - в матеріалі Styler.

Розподіляти час на літній і зимовий в Україні почали ще в 1981 році, а в 1996 законодавчо регламентували цей процес. Таким чином, кожен рік стрілки годинника переводяться на годину вперед в останню неділю березня, і на годину назад - в останню неділю жовтня.

Цього року перевести годинники потрібно в ніч з 28 на 29 березня. Технічно це робиться о 3:00, але українці можуть зробити це і вранці. А більшість сьогоднішніх гаджетів переводить годинники автоматично, спрощуючи життя людей.

Навіщо потрібно переводити годинник

Таку практику вперше ввели прагматичні англійці з метою економії електроенергії. Але з часом економія звелася майже до нуля (1-3%), оскільки в сучасному світі змінився розвиток і розподіл енергоресурсів.

Переведення годинника стало швидше номінальним, багато країн, від цього відмовилися. В Україні також було кілька спроб скасувати переведення часу, але законодавчі ініціативи не отримали підтримки.

Вважається, що адаптованим часом для жителів України є постійний зимовий час, а переведення годинників на літній - негативно позначається на здоров'ї.

Як переведення годинників впливає на здоров'я, і чи можна уникнути наслідків

Під час перехідних періодів у людей порушується графік, збивається сон, що тягне за собою низку інших проблем - втома, стрес, дратівливість. А навесні, коли знижений імунітет, цей перепад більш гостро відчувається.

Лікарі радять в цей період намагатися вирівняти графік сну, за тиждень до переводу зсовуючи час відходу до сну і пробудження на 15 хвилин кожен день.

А ось важливі справи, навантаження, поїздки краще перенести на тиждень вперед. Тим, у кого є проблеми зі сном, тиском, судинами краще тримати під рукою необхідні ліки і проконсультуватися з сімейним лікарем.

Раніше ми писали, які існують традиції і заборони Масляної по днях тижня.

Переведення годинників в Україні: коли потрібно перевести стрілки на літній час УЗ скоригувала графік руху поїздів через перехід на літній час
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