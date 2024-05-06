Перевіряйте гаманці. Ці 10 копійок оцінили у 26 тисяч (фото)

Деякі українські монети можуть принести чималі кошти. Нумізмати "полюють" на цінні та рідкісні екземпляри з цікавими дефектами. І серед їхніх "цілей" - 10 копійок з однією "родзинкою".

Скільки коштує така монетка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity .

У чому особливість монети

Так, на аукціоні з'явився лот від продавця з Харкова. Він виставив на торги 10 копійок 1992 року карбування. І їхня особливість не тільки в тому, що на аверсі можна побачити "вдавлений" тризуб.

10 копійок 1992 року - вартість (фото: violity.com)

Уся річ у тому, що ця монетка цінна не лише через "луганський чекан" - так називають екземпляри, що було викарбувано англійськими штампами. Ці 10 копійок мають більш рідкісний дефект.

Аверс та реверс на такій монеті "вибито" неправильно, малюнки нанесене несиметрично. Таке трапляється дуже рідко, а тому вартість аналогічних лотів нерідко "злітає" дуже високо.

Скільки коштують 10 копійок з рідкісним дефектом

Продавець виставив свій лот з мінімальною початковою вартістю. Але нумізмати швидко почали робити ставки. І нині ціна досягла вже понад 26 тисяч гривень.

10 копійок 1992 року - за скільки можна продати (фото: violity.com)