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Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

Понеділок 22 квітня 2024 07:31
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Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото) За скільки можна продати Васильківську кераміку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Васильківська майоліка - керамічні та глиняні вироби, які нині можуть принести чимало коштів. Багато хто пам'ятає ще з дитинства статуетки у вигляді тварин, але мало хто знає, наскільки цінні вони зараз, як-от баран аж за 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

У чому особливість статуетки

Так, на аукціоні з'явилася Васильківська статуетка. На перший погляд здається, що цей глиняний баран зовсім не рідкісний, адже у минулому такі "фігурки" прикрашали майже усі серванти. Втім, це зовсім не так.

Річ у тому, що продукція заводу Васильківської кераміки створювалася в обмеженій кількості. А тому зараз, коли не всі люди зберегли цінні екземпляри, вони користуються ще більшим попитом.

Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

Скільки коштує Васильківська кераміка (фото: violity.com)

Статуетка барана, яку вирішив продати чоловік, у гарному стані. Вона майже не втратила "товарний" вигляд.

Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

Васильківська кераміка (фото: violity.com)

Скільки коштують Васильківські статуетки

Свій лот власник оцінив недешево. Він одразу поставив мінімальну вартість - 59 тисяч 999 гривень.

При цьому ціна може "злетіти", якщо колекціонери почнуть робити ставки. Втім, чи будуть користувачі змагатися за можливість купити таку статуетку - поки що залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яка українська монета коштує 17 тисяч.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Васильківську вазу оцінили в 75 тисяч гривень.

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