Проверяйте кошельки. Эти 10 копеек оценили в 26 тысяч (фото)
Некоторые украинские монеты могут принести немалые деньги. Нумизматы "охотятся" на ценные и редкие экземпляры с интересными дефектами. И среди их "целей" - 10 копеек с одной "изюминкой".
Сколько стоит такая монетка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .
В чем особенность монеты
Так, на аукционе появился лот от продавца из Харькова. Он выставил на торги 10 копеек 1992 года чеканки. И их особенность не только в том, что на аверсе можно увидеть "вдавленный" трезубец.
10 копеек 1992 года – стоимость (фото: violity.com)
Все дело в том, что эта монетка ценна не только из-за "луганского чекана" - так называют экземпляры, которые чеканили английскими штампами. Эти 10 копеек имеют более редкий дефект.
Аверс и реверс на такой монете "выбиты" неправильно, рисунки нанесены несимметрично. Такое случается очень редко, а потому стоимость аналогичных лотов нередко "взлетает" очень высоко.
Сколько стоят 10 копеек с редким дефектом
Продавец выставил свой лот с минимальной начальной стоимостью. Но нумизматы быстро начали делать ставки. И сейчас цена достигла уже более 26 тысяч гривен.
10 копеек 1992 года - за сколько можно продать (фото: violity.com)
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