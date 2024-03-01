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НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням. Дивіться, як вона виглядає

П'ятниця 01 березня 2024 16:18
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НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням. Дивіться, як вона виглядає Як виглядає нова пам'ятна монета (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

1 березня Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя". Вона виготовлена з нейзильберу і має номінал 5 гривень. Тираж монети - до 100 000 штук.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію НБУ у Telegram.

Як виглядає нова монета

На її аверсі розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.

НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням. Дивіться, як вона виглядаєАверс монети (фото: НБУ)

На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям - брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.

НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням. Дивіться, як вона виглядаєРеверс монети (фото: НБУ)

Де можна купити пам'ятну монету

Із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах - УкрГазБанку, РадаБанку, ТаскомБанку, ПриватБанку.

У Нацбанку зазначають, що загалом через інтернет-магазин планують реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу - 15 тисяч.

НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням. Дивіться, як вона виглядаєМонети надійдуть у продаж 7 березня (скриншот)

Читайте також про те, що Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь Архістратига Михаїла.

Раніше ми писали про те, що Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену українській мові.

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