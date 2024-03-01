НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням. Дивіться, як вона виглядає
1 березня Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя". Вона виготовлена з нейзильберу і має номінал 5 гривень. Тираж монети - до 100 000 штук.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію НБУ у Telegram.
Як виглядає нова монета
На її аверсі розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.
Аверс монети (фото: НБУ)
На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям - брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.
Реверс монети (фото: НБУ)
Де можна купити пам'ятну монету
Із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах - УкрГазБанку, РадаБанку, ТаскомБанку, ПриватБанку.
У Нацбанку зазначають, що загалом через інтернет-магазин планують реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу - 15 тисяч.
Монети надійдуть у продаж 7 березня (скриншот)
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