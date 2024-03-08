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Проверьте свои кошельки. Такая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен (фото)

Пятница 08 марта 2024 09:31
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Проверьте свои кошельки. Такая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен (фото) Сколько стоят 2 копейки 1992 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые украинские монеты, которые уже выведены из обращения, но все равно могут "заваляться" в кошельке, бывают невероятно ценными. Так, 2 копейки 1992 года оценивают даже почти в 90 тысяч гривен.

Как выглядит ценная монета и в чем ее особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

2 копейки 1992 года - в чем "изюминка"

Так, на аукционе появился интересный лот. Продавец из Никополя, Днепропетровской области, решил продать редкую монету.

Мужчина выставил на торги 2 копейки, которые были отчеканены в 1992 году. Эта монета была пробной и не должна была попасть в обращение. Все из-за редкого брака - эскиз 2 копеек сделали с ошибкой.

Проверьте свои кошельки. Такая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен (фото)

Проверьте свои кошельки. Такая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен (фото)

2 копейки 1992 года – цена (фото: violity.com)

На монетке можно увидеть узкий венок. Именно это ее главная "изюминка". Говорят, что таких бракованных экземпляров очень мало, несколько десятков. Впрочем, иногда они "всплывают" на аукционах.

Нумизматы ценят именно такие 2 копейки. Поэтому нередко отдают за них тысячи гривен. В этот раз редкий лот может уйти с молотка за 88 тысяч гривен. Впрочем, цена может "взлететь" еще выше, если участники аукциона начнут делать ставки.

Проверьте свои кошельки. Такая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен (фото)

Проверьте свои кошельки. Такая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен (фото)

Редкая монета (фото: violity.com)

За лотом уже следят 29 пользователей. Вероятно, лот все же пользуется спросом и принесет владельцу большие деньги.

Напомним, недавно мы рассказывали, что обычную сосиску показали под микроскопом.

Кроме того, ранее НБУ выпустил памятную монету с очень трогательным изображением.

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