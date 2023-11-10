Перевірте гаманці: така українська монета коштує 650 доларів (фото)

Деякі монети України можуть коштувати куди вище за номінал. Наприклад, через рідкісний брак прості, начебто, 5 копійок, оцінюються в 650 доларів. Вся річ у їхній особливості, яка робить їх неймовірно цінними.

У чому особливість монети

Власник монети, продавець зі Львова, оцінив свій лот у 23 тисячі 700 гривень. Таку суму хоче отримати за 5 копійок 1992 року.

За словами продавця, класифікація монети - 2БАг. Такий "код" одержують екземпляри, які ще називають "хуліганками". Пробні хуліганські монети 1992 цінуються серед нумізматів.

Скільки коштують рідкісні 5 копійок (фото: violity.com)

Зовні ця монета дуже схожа на екземпляри дещо іншої класифікації – 2БАм. На аверсі у неї загострений і вузький середній зуб тризубця. А листя поруч з ним виглядає рельєфним, ніби його розмістили в абсолютно різних площинах.

Варто зауважити, що монета у чудовому стані. Цінність лота визначає не тільки його рідкість. Якщо вам пощастило знайти рідкісну монету, але вона вже у поганому стані і "вбита" в обігу - розраховувати на величезні гроші точно не варто.

Монета номіналом 5 копійок 1992 року (фото: violity.com)

Головна особливість монети 2БАг - гурт. Ребро цих 5 копійок абсолютно гладке, без насічок. Саме тому ви можете визначити цінність такої монети буквально на дотик.

Гурт монети 1992 року (фото: violity.com)

Монету із немагнітної сталі чоловік вирішив продавати без аукціону. Іноді власники рідкісних лотів вирішують залишати ціну "відкритою", щоб нумізмати торгувалися та самостійно піднімали ставки. Однак у цьому випадку чоловік вирішив продавати свої 5 копійок за фіксованою ціною.

Чи вдасться йому продати таку монету - залишається загадкою. Наразі за лотом стежать 20 користувачів.