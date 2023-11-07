Така українська монета принесе вам 250 доларів: у чому секрет цінності цих 2 копійок (фото)

Існує чимало українських монет, які цінуються серед нумізматів. Рідкісний дефект, цікаві особливості і навіть рік карбування - експерти придивляються до кожної деталі. Прибуткові монетки, які кошують куди вище за номінал, можуть легко загубитися у гаманці та скарбничці.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Violity розповідає, яка українська монета коштує майже 250 доларів і в чому її головна особливість.

Як виглядає цінна монета

Продавець із Тернополя розмістив на аукціоні рідкісний лот - монету номіналом 2 копійки. На перший погляд, вона нічим не відрізняється від інших. Проте увесь секрет її цінності в даті карбування.

Монета номіналом 2 копійки 2003 року (фото: violity.com)

Саме тому визначити цінність монети можна лише за аверсом. Але є ще одна особливість. Ці 2 копійки карбували з нержавіючої сталі, через що її називають "магнітною". Простими словами, монета притягується будь-яким магнітом.

2 копійки за 250 доларів (фото: violity.com)

У чому особливість 2 копійок 2003 року

Секрет монети у її різновиді. За каталогом нумізматів вона отримала класифікацію 1ДА. Так позначають рідкісні 2 копійки, які карбували у 2003 році.

Вся річ у тому, що тоді монети карбувалися виключно для річної колекції. Не планувалося, що 2 копійки з цифрами "2003" на аверсі потраплять в обіг, їх випустили у дуже обмеженому тиражі.

Скільки важать 2 копійки (фото: violity.com)

Проте набір із монетою номіналом 2 копійки 2003 року так і не вийшов. Якось вся партія потрапила в обіг і лише зрідка деякі екземпляри "спливали" на аукціонах.

Зараз же знайти таку монету набагато складніше. З 2019 року 2 копійки вийшли з обігу, а тому нині колекціонери перебирають скарбнички та можуть знайти цінні лоти лише там.

Свою монету власник оцінив у майже 250 доларів - 8 тисяч 800 гривень. Торгуватися чи знижувати ціну він не планує.