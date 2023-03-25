Ці 5 кроків дозволять вам безболісно прокидатися раніше після переведення годинника

В ніч на 26 березня в Україні переводять годинники "на годину вперед", як заведено казати у народі. Це означає, що нам доведеться перелаштовуватись на новий лад. Втім є кілька простих кроків, які допоможуть вам прокидатися зранку без зайвих мук.
Корисними порадами ділимось у матеріалі нижче.
Подбайте, аби вранці було достатньо освітлення у спальні. Це допоможе прокинутися. Варто розсувати жалюзі чи штори, як тільки продзвенів будильник.
Завдяки світлу наш внутрішній годинник знатиме, що пора братися до справ.
Якщо будильник буде у вас під руками, є великий ризик, що ви просто вимкнете його і знову заснете. Тому, аби уникнути такого казусу, варто ставити пристрій якомога далі від ліжка. Це змусить вас встати, а додатковий рух сприятиме тому, що сон вас покине.
Медики довели, що для гарного самопочуття важливо дотримуватись режиму сну. При цьому важливо саме лягати спати в один і той же час. Дорослим достатньо 7-8 годин для нічого відпочинку.
Щоб сон був якісним, у приміщенні має бути темрява. Не варто залишати на ніч ввімкнену лампу, гірлянди тощо. Адже гормон сну - мелатонін - виробляється при цілковитій темряві. Коли вдасться налагодити свій режим сну, то вранці прокидатиметесь без зайвих мук.
Не варто ситно вечеряти й одразу лягати спати. Так важко буде розслабитися й відповідно організм витратить багато часу на те, аби заснути.
Також повний шлунок в положенні лежачи тисне на діафрагму, а це заважає диханню і ускладнює роботу серця. Це все не сприятиме здоровому сну.
Найкраще вечеряти за 3 години до вечірнього сну, їжте легку їжу, намагайтеся не переїдати. Тоді сон буде спокійним і здоровим, а вранці зможете прокинутись без проблем.
Блакитне світіння смартфонів і планшетів перешкоджає секреції гормону мелатоніну, який необхідний для міцного сну. Тому не варто перед сном читати щось із ґаджетів.
Спробуйте протягом тижня не сидіти в соцмережах, не грати в ігри і не дивитись фільми за годину-півтори до сну, а тоді простежте наскільки покращився ваш нічний відпочинок.
Раніше ми пояснювали, як переведення годинників впливає на здоров'я.
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