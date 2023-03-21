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Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта

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Київ, Вівторок 21 березня 2023 09:30
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта Фото: переведення годинників не допомагає суттєво економити електрику (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Сезонний перехід на літній час не допомагає суттєво економити електроенергію. Оскільки така економія перебуває на рівні статистичної похибки.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський.

За його словами, аргумент про нібито економію електрики ґрунтується на менш інтенсивному використанні вуличного освітлення за рахунок продовження світлового дня. Але за останні роки багато обласних центрів України перейшли на LED-лампи, і в цьому плані ефект мінімальний.

"За моїми суб'єктивними оцінками, з переведенням стрілок вдається заощаджувати не більше 2% обсягів електроенергії, і це на рівні статистичної похибки. У той же час, як показав досвід опалювального сезону в умовах російських атак на енергооб'єкти, нам потрібно близько 20%. Тобто, саму ідею повністю відкидати не варто, але нам потрібно насамперед рухатися у напрямку зниження енергоємності промислових підприємств", - зазначив Білявський.

За його словами, суттєвої економії немає і тому, що головним споживачем насамперед є не вуличні ліхтарі, а побутові прилади та енергоємні підприємства. Таким чином, по-справжньому забезпечити економію може модернізація промисловості з переходом на енергоефективніше обладнання.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше детально розписало усі "за" та "проти" переходу на літній час.

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Електроенергія Переведення годинників в Україні
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