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Эти 5 шагов позволят вам безболезненно просыпаться раньше после перевода часов

Как просыпаться раньше (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В ночь на 26 марта в Украине переводят часы "на час вперед", как говорится в народе. Это значит, что нам придется перестраиваться на новый лад. Впрочем, есть несколько простых шагов, которые помогут вам просыпаться утром без лишних мучений.

Полезными советами делимся в материале ниже.

Больше освещение утром

Позаботьтесь, чтобы утром было достаточно освещения в спальне. Это поможет проснуться. Стоит раздвигать жалюзи или шторы, как только прозвенел будильник.

Благодаря свету наши внутренние часы будут знать, что пора приступать к делам.

Поставьте будильник как можно дальше от кровати

Если будильник будет у вас под руками, есть большой риск, что вы просто выключите его и снова уснете. Поэтому, чтобы избежать такого казуса, следует ставить устройство как можно дальше от кровати. Это заставит вас встать, а дополнительное движение будет способствовать тому, что сон вас покинет.

Наладьте режим сна

Медики доказали, что для хорошего самочувствия важно соблюдать режим сна. При этом важно именно ложиться спать в одно и то же время. Взрослым достаточно 7-8 часов для ночного отдыха.

Чтобы сон был качественным, в помещении должна быть темнота. Не следует оставлять на ночь включенную лампу, гирлянды и т.д. Ведь гормон сна - мелатонин - вырабатывается при полной темноте. Если удастся наладить свой режим сна, то утром будете просыпаться без лишних мучений.

Не переедайте на ночь

Не стоит сытно ужинать и сразу ложиться спать. Так трудно будет расслабиться и, соответственно, организм потратит много времени на то, чтобы уснуть.

Также полный желудок в положении лежа давит на диафрагму, а это мешает дыханию и затрудняет работу сердца. Это все не будет способствовать здоровому сну.

Лучше ужинать за 3 часа до вечернего сна, ешьте легкую пищу, старайтесь не переедать. Тогда сон будет спокойный и здоровый, а утром сможете проснуться без проблем.

Уберите гаджеты из спальни

Голубое свечение смартфонов и планшетов препятствует секреции гормона мелатонина, который необходим для крепкого сна. Поэтому не стоит перед сном читать что-нибудь из гаджетов.

Попробуйте в течение недели не сидеть в соцсетях, не играть в игры и не смотреть фильмы за час-полтора до сна, а затем проследите, насколько улучшился ваш ночной отдых.

Ранее мы объясняли, как перевод часов влияет на здоровье.

Читайте также о том, помогает ли перевод часов экономить электроэнергию.

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лайфакпорадиПеревод часов в Украине