Перестали строить? Вся правда и ложь про метро на Виноградарь

Метро не строят?

Слухи о том, что строительство метро на Виноградарь может затянуться из-за пандемии коронавируса появились еще в декабре прошлого года. А в Facebook-сообществе, которое посвящено продлению Сырецко-Печерской линии, регулярно публикуют фото со стройплощадок, на которых техника якобы простаивает без работы.

"Наблюдая за ситуацией на открытых участках строительства можно увидеть, что уже третий месяц работы стоят. Но на днях были замечены некоторые изменения. Двум кранам, которые находятся на площадках (один возле магазина NOVUS, а второй напротив школы), демонтировали стрелы. Возможно, это связано с профилактическими работами перед началом работ, или наоборот, говорит о подготовке к вывозу техники с площадок", - говорится в одной из последних публикаций.

Фото с стройплощадки (facebook.com/Метро на Виноградарь)

А буквально несколько дней назад популярный тревел-блогер Олег Васильев, автор канала "Залізні Магістралі", сделал целый фоторепортаж со строительной площадки метро на Винорадар и заявил, что работы остановлены. Причиной он называет отсутствие финансирования.

"На строительстве открытого участка киевского метро в районе Виноградаря пока затишье. На одной из площадок не работает техника, не видно и самих строителей. Добавлю, что накануне в соцсетях появилась информация о приостановке работ по сооружению новых участков Сырецко-Печерской линии метрополитена. Причины - отсутствие финансирования", - написал Васильев в своем Facebook.

Фото со строительной площадки (facebook.com/Олег Васильев)

При этом в комментариях к публикации еще один блогер Александр Герич написал, что все же "щит движется на минималках, чтобы не остановиться, потому что просто нет денег, а замораживать и восстанавливать проходку в разы дороже".

Еще одним аргументом, которым руководствуются те, кто не верит в метро на Виноградарь, называется то, что вопрос переноса высоковольтной ЛЭП на проспекте Правды до сих пор не решен.

"Славные традиции - "пятилетку за три года" - не удается повторить в сегодняшних реалиях. То карантин, то климат, то денег нет..." - обобщают комментаторы в сообществе о метро на Виноградарь.

Но.

Метро строят!

Конечно, на все эти "упреки" не могли не отреагировать в администрации Киевского метрополитена. Пресс-служба столичной подземки уверяет: все материалы о прекращении или приостановке строительства являются недостоверными - сооружение станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается.

Но работы все же действительно замедлились.

"Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу возле станции "Сырец", где в настоящее время выполняются работы по его встрече. Временно замедлено выполнение работ на площадке между станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" по причинам окончательного вынесения инженерных сетей. Это связано с продолжительностью отопительного сезона", - говорят в КП.

Кроме того, по обращениям жителей общежития по улице Межевая, 119 проводится дополнительное обследование фундамента здания, состояние которого по заключению специалистов удовлетворительное.

"Также проходит согласование переноса линии электропередач 110 кВ, что требует подготовки проекта совместно с Киевоблэнерго, Укрэнерго и ДТЭК", - добавили в метрополитене.

Также известно, что по состоянию на 1 марта 2021 года рабочие с помощью тоннелепроходческого комплекса "Галина" смонтировали 605 колец (726 метров) тоннеля. А это - более 50% от необходимого.

В январе работа на строительстве "кипела" (фото: metrovynohradar.org.ua)

Когда откроют станции и как они будут выглядеть?

Первые станции метро на Виноградарь должны быть открыты в декабре 2021 этого года. Ожидается, что "Мостицкая" и "Проспект Правды" будут обслуживать около 100 тысяч пассажиров ежедневно, а также на них будет трудоустроено 150 специалистов.

Как будут выглядеть станции? Вот так:

"Мостицкая"

Так будет выглядеть станция "Мостицкая" (фото: metrovynohradar.org.ua)

"Проспект Правды"

Так будет выглядеть станция "Проспект Правды" (фото: metrovynohradar.org.ru)

К слову, вышеперечисленные станции, говорят, будут иметь только по одному вестибюлю (в правобережной части Сырецко-Печерской линии метро есть лишь одна станция, которая имеет выходы для пассажиров через два вестибюля - "Выдубичи"). При этом, и "Мостицкая" и "Проспект Правды" будут иметь по два выхода, которые послужат аварийными, как, например, на станциях "Голосеевская" или "Выставочный центр".

Но оформление новых станций будет с "изюминкой". Так, на "Мостицкой" на крыше планируют сделать газон, а на "Проспекте Правды" хотят установить желтые металлические панели, а также стеклянные панели. Подобное впервые будет применяться в киевском метро.

В перспективе Сырецко-Печерскую линию хотят объединить со станцией "Тараса Шевченко", а также построить еще как минимум две станции: "Ивана Выговского" (с рельефным потолком) и "Виноградарь" (с необычными светильниками).

Именно проектировання "Ивана Выговского" и будет конечной станцией Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена.

Напомним, что последней из "большого метростроительства" является линия на Теремки. С 2010 по 2013 годы было открыто шесть станций, которые стали продолжением Оболонско-Теремковской "синей ветки".