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С метро на Виноградарь проблемы: строительство может затянуться

Киев, Среда 16 декабря 2020 19:32
С метро на Виноградарь проблемы: строительство может затянуться
Строительство метро на Виноградарь в Киеве может затянуться (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Из-за пандемии коронавируса появились ограничения в импорте и экспорте многих стран. Также стало невозможным получение оборудования и техники, без которых работы по строительству столичного метро на Виноградарь не могут продолжаться.

В среду, 16 декабря, Кабинет Министров принял постановление о возможности выплаты субподрядчикам 95% стоимости работ по контракту на не более 34 месяцев вместо 24 месяцев. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Ранее предполагалось, что заказчики могут выплачивать аванс в размере до 95% стоимости указанных работ по договору на срок менее 24 месяцев. Планировалось, что работы будут закончены к концу 2021 года.

В конце ноября 2020 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на ход работ по строительству метро на Виноградарь не повлияют никакие форс-мажоры, и открытие двух новых станций метрополитена на Сырецко-Печерской линии состоится в запланированные сроки.

На тот период работы по строительству происходили на всех шести стройплощадках. Рабочие перенесли теплосети, и уже выносили инженерные сети из-под участков строительства.

Ранее сообщалось, что оформление новых станций метро будет с "изюминкой". На "Мостицкой" на крыше сделают газон, а на "Проспекте Правды" будут установлены стеклянные панели.

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