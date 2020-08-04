Метро на Виноградарь будет с "изюминкой": газон на крыше и стеклянные панели

Строительство метро на Виноградарь в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве продолжают строительство двух станций метро на Виноградарь

Метро на Виноградарь обещают открыть в декабре 2021 года. Стройка двух новых станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - продвигается, несмотря на карантин и проблемы с бюджетом.

В КГГА заверяют, что проблемы не коснутся двух станций на Виноградарь. А недавно видео с активной фазой стройки опубликовали на странице ведомства в YouTube.

В "Киевметрострое" рассказали, что сейчас строители занимаются укреплением котлована со стороны примыкания туннелей к конструкции вестибюля будущей станции "Мостицкая". Также забетонирована очередная часть перекрытий внутренних помещений. Также в компании показали, как будут выглядеть будущие станции.

Интересно, что оформление новых станций будет с "изюминкой". Так, на "Мостицкой" на крыше хотят сделать газон, а на "Проспекте Правды" планируют использовать желтые металлические панели, а также стеклянные панели, что впервые будет применено в киевском метро.

Так будет выглядеть метро "Мостицкая" (фото: metrobud.kiev.ua)

На Виноградарь планируют построить четыре станции от конечной "Сырец". Кроме "Мостицкой" и "Проспекта Правды" ветку хотят продлить станциями "Виноградарь", "Улица Маршала Гречко", а также электродепо.

Станцию "Виноградарь" планируют украсить необычными светильниками, а на "Улице Маршала Гречко" сделать рельефный потолок.

Так будет выглядеть метро "Проспект Правды" (фото: metrobud.kiev.ua)

Напомним, что последней "большой метростройкой" была линия на Теремки. С 2010 по 2013 было открыто шесть станций, что стали продолжением Оболонско-Теремковской "синей ветки": "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки".

А вот первой веткой стала "красная". Ее открыли в 1960-м году - от Днепра до Вокзальной - пять станций. Шестую - Театральную - добавили в 1987 году.

Отметим, что в генплане Киева значится, что в ближайшие 7 лет должно появиться 16,4 км линий метро, ​​а также 14 станций.

Ранее мы писали, что в метро Киева наконец-то запустили 4G. Стало известно, на каких станциях доступен интернет.