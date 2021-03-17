Перестали будувати? Вся правда і брехня про метро на Виноградар

Метро не будують?

Чутки про те, що будівництво метро на Виноградар може затягнутися через пандемію коронавірусу з'явилися ще у грудні минулого року. А у Facebook-спільноті, яка присвячена продовженню Сирецько-Печерської лінії, регулярно публікують фото з будмайданчиків, на яких ніби-то техніка простоює без роботи.

"Спостерігаючи за ситуацією на відкритих ділянках будівництва можна побачити, що вже третій місяць роботи стоять. Але на днях було помічено деякі зміни. Двом кранам, що знаходяться на площадках (одна коло магазину NOVUS, а друга навпроти школи), було демонтовано стріли. Можливо, це пов'язано з профілактичними роботами перед початком робіт, або навпаки, говорить про підготовку до вивезення техніки з майданчиків", - йдеться в одній з останніх публікацій.

Фото з будмайдачика (facebook.com/Метро на Виноградар)

А буквально кілька днів тому популярний тревел-блогер Олег Васильєв, автор каналу "Залізні Магістралі", зробив цілий фоторепортаж з будівельного майданчика метро на Винорадар і заявив, що роботи зупинені. Причиною він називає відсутність фінансування.

"На будівництві відкритої ділянки київського метро у районі Виноградара поки затишшя. На жодному з майданчиків не працює техніка, не видно й самих будівельників. Додам, що напередодні у соцмережах з'явилася інформація про призупинення робіт зі спорудження нових ділянок Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Причини - відсутність фінансування", - написав Васильєв у своєму Facebook.

Фото з будівельного майданчика (facebook.com/Олег Васильєв)

При цьому у коментарях до публікації ще один блогер Олександр Герич написав, що все ж "щит рухається на мінімалках, щоб не зупинитися, тому що просто немає грошей, а заморожувати і відновлювати проходку в рази дорожче".

Ще одним аргументом, яким керуються ті, хто не вірить у метро на Виноградар, називається те, що питання переносу високовольтної ЛЕП на проспекті Правди досі не вирішене.

"Славетні традиції - "п'ятирічку за три роки" - не вдається повторити в сьогоднішніх реаліях. То карантин, то клімат, то грошей нема..." - узагальнюють коментатори в спільноті про метро на Виноградар.

Але.

Метро будують!

Звісно, на усі ці "закиди" не могли не відреагувати в адміністрації Київського метрополітену. Прес-служба столичної підземки запевняє: усі матеріали про припинення чи призупинення будівництва є недостовірними - спорудження станцій "Мостицька" та "Проспект Правди", а також перегінних тунелів триває.

Але роботи все ж уповільнилися.

"Працює тунелепрохідницький комплекс та рухається до демонтажного ствола біля станції "Сирець", де на цей час виконуються роботи по його зустрічі. Тимчасово сповільнено виконання робіт на майданчику між станцією "Мостицька" та "Проспект Правди" з причин остаточного винесення інженерних мереж. Це пов'язано з тривалістю опалювального сезону", - кажуть у КП.

Окрім того, за зверненнями мешканців гуртожитку по вулиці Межова, 119 проводиться додаткове обстеження фундаменту будівлі, стан якої за висновком фахівців задовільний.

"Також проходить погодження перенесення лінії електропередач 110 кВ, що потребує підготовки проєкту спільно з Київобленерго, Укренерго та ДТЕК", - додали у метрополітені.

Також відомо, що станом на 1 березня 2021 року робітники за допомогою тунелепрохідницького комплексу "Галина" змонтували 605 кілець (726 метрів) тунелю. А це - більше 50% від необхідного.

У січні робота на будівництві "кипіла" (фото: metrovynohradar.org.ua)

Коли відкриють станції і як вони виглядатимуть?

Перші станції метро на Виноградар мають бути відкриті у грудні 2021 цього року. Очікується, що "Мостицька" та "Проспект Правди" будуть обслуговувати близько 100 тисяч пасажирів щодня, а також буде працевлаштовано 150 спеціалістів.

Як виглядатимуть станції? Ось так:

"Мостицька"

Так виглядатиме станція "Мостицька" (фото: metrovynohradar.org.ua)

"Проспект Правди"

Так виглядатиме станція "Проспект Правди" (фото: metrovynohradar.org.ua)

До слова, вищеперелічені станції, кажуть, матимуть лише по одному вестибюлю (в правобережній частині Сирецько-Печерської лінії метро є лише одна станція, яка має виходи для пасажирів через два вестибюлі - "Видубичі"). При цьому, і "Мостицька", і "Проспект Правди" будуть мати по два виходи, які слугуватимуть аварійними, як, наприклад, на станціях "Голосіївська" чи "Виставковий центр".

Але оформлення нових станцій буде з "родзинкою". Так, на "Мостицькій" на даху планують зробити газон, а на "Проспекті Правди" хочуть встановити жовті металеві панелі, а також скляні панелі. Подібне вперше буде застосовуватися в київському метро.

У перспективі Сирецько-Печерську лінію хочуть з'єднати зі станцією "Тараса Шевченка", а також збудувати ще як мінімум дві станції: "Івана Виговського" (з рельєфною стелею) і "Виноградар" (з незвичними світильниками).

Саме проєктована "Івана Виговського" й буде кінцевою станцією Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену.

Нагадаємо, що останньою з "великого метробудівництва" є лінія на Теремки. З 2010 по 2013 роки було відкрито шість станцій, що стали продовженням Оболонсько-Теремківської "синьої гілки".