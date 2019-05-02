Перепутала сцену с пляжем: Ани Лорак разгневала фанов нелепым образом

Ани Лорак, которой приписывают роман с Сергеем Лазаревым, не перестает шокировать своими нарядами. Певица в очередной раз нарвалась на жесткую критику, опубликовав соответствующее фото в Instagram.

Так, Ани Лорак выступила перед зрителями в городе Карлсруэ (Германия) в купальнике, разместив ролик с концерта в соцсеть.

Ани Лорак: (instagram.com/anilorak)

В то же время исполнительница опубликовала еще один видеоролик, на котором откровенный купальник сменился на не менее странную шубу.

Ани Лорак: (instagram.com/anilorak)

Пользователи тут же отреагировали на публикации артистки. Подобные наряды Ани Лорак все чаще вызывают злость у пользователей по причине излишней вульгарности и пошлости:

Опять в купальнике и шубе. Где вкус?

Красивая женщина, красивый голос, а зачем вечно почти голой бегать?

Вульгарненько, да ещё и цвет бежевый. Скоро в нижнем белье петь будет.

Я понимаю, что фигура хорошая, но это сцена... Не обязательно же в трусах выходить.

Вот все хорошо... Но в купальнике петь - это жесть! Не должно быть так!

Перепутала сцену с пляжем?

Скромнее нужно быть. Не ожидала от Ани Лорак такого.

И снова в трусах. Трусы и шуба, трусы без шубы. Ждём шубу без трусов.

Напомним, что Ани Лорак шокировала сеть чудаковатым образом. На снимке она позирует в странных штанах, что визуально добавляют ей существенного объема в бедрах.

Мы писали, что Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни. Есть предположение, что исполнительница в скором времени выходит замуж.

Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".