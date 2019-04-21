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Ждем в Украине: Ани Лорак воодушевила фанатов

STYLERПерсоны    21.04.2019 - 21:41
Ждем в Украине: Ани Лорак воодушевила фанатов
Ани Лорак (фото: соцсети)

Ани Лорак призывают ехать в Украину после 21 апреля

Ани Лорак порадовала фанатов новым фото, которое певица после паузы опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке украинская певица, которая большую часть времени проводит в России, в блестящем платье с вырезом, которое оголяет ноги артистки. Снимок, отметим, был сделан во время съемок клипа на песню "Я тебя ждала", что вышел 16 апреля и который уже успели разнести фанаты Каролины.

Ждем в Украине: Ани Лорак воодушевила фанатов

Ани Лорак в новом образе порадовала фанатов (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники возрадовались возвращению своего кумира онлайн. Все восхищаются ее нарядом и отмечают сексуальность 40-летней артистки.

  • Какая же вы красотка, Каролина! Как ваш бывший муж мог посмотреть на другую?
  • Каролиш, а давайте селфи или прямой эфир? Ну хоть на пару минуток. Мы скучаем!
  • Безумно красивая! Ваши образы в клипе - это просто лучшее. Надеюсь, мы услышим "Я тебя ждала" на ближайших концертах!
  • Какая вы красавица! Мы очень любим вас. Скучали!
  • Куда же вы пропали? Безумно скучала по вам...
  • Мы скучали по вам, наша любовь.
  • Слишком красивая! Невероятно вдохновляете! Ждем еще больше шикарных фотографий, чтобы любоваться вашей красотой!

Вместе с тем некоторые поклонники Ани Лорак из Украины ждут ее концертов в нашей стране. Более того, они с уверенностью говорят, что после 21 апреля Каролина легко сможет ездить в Украину "как раньше".

  • Ждем вас в Украине уже с новым президентом!
  • Скоро увидимся в Киеве!
  • Очень хочется, чтобы вы спели эту песню на сцене Дворца "Украина"!
  • "Я тебя ждала" - это Украина поет для вас, Каролина!

Напомним, последняя запись в аккаунте Ани Лорак была сделана 19 апреля. Тогда певица опубликовала снимок, на котором она в латексном наряде. Это фото сразило фанов - они восхитились точеной фигурой своей любимицы.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак показала жгучие образы с последней фотосессии.

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