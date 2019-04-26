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Жених, невеста и свидетель? Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни

STYLERПерсоны    26.04.2019 - 10:46
Жених, невеста и свидетель? Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни
Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак открыла новую страницу в личной жизни

Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни. Пользователи посчитали, что исполнительница открыла новую страницу в личной жизни. По крайней мере, такой вывод можно сделать по снимку, который певица опубликовала в социальной сети Instagram.

Ани Лорак опубликовала совместный снимок с Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым, что натолкнуло подписчиков на различные мысли. Некоторые предположили, что это неспроста.

Жених, невеста и свидетель? Ани Лорак поздравили с новым этапом жизниФото: (instagram.com/anilorak)

Поклонники Ани Лорак сразу же принялись строить догадки касательно того, с чем связано такое "собрание". Кто-предположил, что исполнительница в скором времени выходит замуж. Некоторые акцентировали внимание на странном наряде Киркорова, отметив, что он выглядит как подросток:

  • Жених, невеста и свидетель?
  • Любви и счастья Вам с Сергеем.
  • Киркоров мне Гуливера напомнил. И со вкусом у него проблемы.
  • Филипп когда-нибудь оденется нормально?
  • Папа Карло, Мальвина и Буратино.
  • Три девицы под окном...
  • У меня такие колготки, как у Филиппа, были ещё в школе.
  • Вечно вместе ходят.

Напомним, что Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

Мы писали, что Ани Лорак зовут обратно в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента, Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны. 

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