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Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной: что о нем известно

STYLERПерсоны    25.04.2019 - 17:33
Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной: что о нем известно
Ани Лорак (фото: соцсети)

Ани Лорак позировала на фото с бородатым мужчиной

Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Улыбчивая Каролина на фото стоит рядом с ним. Одета украинская певица, которая живет и гастролирует в России, в белую рубашку и черных велюровых штанах. 

Некоторые пользователи подумали, что это новый ухажер Ани Лорак. Но, правда, эта мысль пришла в голову лишь тем, кто не узнал на снимке известного российского рэп-исполнителя Мота. У него, между прочим, даже есть совместная песня с Каролиной "Сопрано".

Известно, что Ани Лорак и Матвей Мельников (настоящее имя рэпера) исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной: что о нем известно

Ани Лорак и Мот (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи комментируют фото и отмечают красоту Каролины.

  • Идеальный тандем.
  • Красивые люди!
  • Каролина как всегда прекрасна!

Отметим, что в 2018 году Мота не пустили с концертом в Украину из-за его выступлений в оккупированном Крыму. В ближайшие три года на территории нашей страны увидеть этого рэпера не представится возможным.

А вот Ани Лорак уже зовут в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента, Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны. И это несмотря на то, что она не раз ставала фигуранткой скандалов, связанных с войной на Донбассе и украинским языком.

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