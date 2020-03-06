Перепутала педали: в Одессе девушка за рулем иномарки сбила будку с парковщиком

В Одессе девушка за рулем автомобиля сбила будку с парковочным диспетчером внутри. В результате ДТП мужчина был госпитализирован, а сама виновница аварии не пострадала.

Причиной происшествия называют то, что молодая девушка не справилась с управлением.

На легковушке Toyota была наклейка "У", что может свидетельствовать о том, что водитель получил права недавно. Об этом передает местное издание "Думская".

Также было опубликовано фото с места ДТП.

Как видно на кадрах, конструкция "сложилась" книжкой и чуть не упала.

Вероятно, девушка перепутала педали, что и привело к наезду на сооружение на тротуаре.

В Одессе девушка-водитель снесла будку с парковщиком (Фото: dumskaya.net)

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве девушка-водитель на своем Porsche Cayenne протаранила шесть автомобилей на парковке. Очевидцы происшествия не выдержали и попытались ее остановить, а потом просто заблокировали ее автомобиль. Сообщалось, что дама была в состоянии алкогольного опьянения и также перепутала педали.

Напомним, что на днях глава МВД заявил о том, что нарушения ПДД в Украине теперь будут фиксироваться на камеры, а запуск системы видеофиксации состоится в ближайшее время. Планируется, что первые 45 дней система будет работать в режиме предупреждения, после чего начнет выписывать штрафы.