Переплутала педалі: в Одесі дівчина за кермом іномарки збила будку з паркувальником

В Одесі дівчина за кермом автомобіля збила будку з паркувальним диспетчером всередині. В результаті ДТП чоловік був госпіталізований, а сама винуватиця аварії не постраждала.

Причиною події називають те, що молода дівчина не впоралася з керуванням.

На легковику Toyota була наклейка "У", що може свідчити про те, що водій отримав права нещодавно. Про це передає місцеве видання "Думська".

Також було опубліковано фото з місця ДТП.

Як видно на кадрах, конструкція "склалася" книжкою і мало не впала.

Ймовірно, дівчина переплутала педалі, що і призвело до наїзду на спорудження на тротуарі.

В Одесі дівчина-водійка знесла будку з паркувальником (Фото: dumskaya.net)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві дівчина-водійка на своєму Porsche Cayenne протаранила шість автомобілів на парковці. Очевидці події не витримали і спробували її зупинити, а потім просто заблокували її автомобіль. Повідомлялося, що дама була в стані алкогольного сп'яніння й також переплутала педалі.

Нагадаємо, що днями голова МВС заявив про те, що порушення ПДР в Україні будуть фіксуватися на камери, а запуск системи відеофіксації відбудеться найближчим часом. Планується, що перші 45 днів система працюватиме в режимі попередження, після чого почне виписувати штрафи.