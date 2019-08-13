Перепутал органы: женщина девять месяцев в коме из-за халатности врача из Киева

Врач-анестезиолог допустил грубейшую ошибку во время проведения операции 53-летней женщине. После чего Елена Бондаренко впала в кому - в таком состоянии она находится уже на протяжении девяти месяцев. Анестезиолога Центрального госпиталя МВД скоро будут судить в Киеве, но свою вину он не признает.

Родственники пострадавшей до сих пор не могут оправиться от шока, они не понимают, как медик с многолетним стажем мог допустить подобную ошибку - ввести интубационную трубку в пищевод, вместо трахеи. О деталях леденящей душу историю пишут Факты.

В последнее время Елена Бондаренко жила во Франции с супругом-французом, а в Украину наведывалась, чтобы навестить свою 77-летнюю маму и брата. Во время одного из визитов по рекомендации знакомых решилась на операцию по удалению миомы матки (доброкачественной опухоли. - Ред.). Так она попала к медикам Центрального госпиталя МВД в Киеве.

Ничего не предвещало беды - это была обычная плановая операция. Перед процедурой женщине сделали все необходимые анализы, которые показали, что к операции она готова.

"Мы все, как и Лена, были уверены, что все пройдет нормально, поэтому сестра легла в больницу сама. Договорились, что, как только ее переведут из реанимации в обычную палату, она позвонит", - рассказывает брат Елены Артем.

Женщину прооперировали 20 ноября, но с родными она не созвонилась, отмалчивались и сами врачи. О том, что Елена во время операции едва не умерла, и теперь находится в коме, узнала мама женщины, которая на следующий день привезла ей халат.

Врачебная ошибка привела к коме женщины, Елена Бондаренко (фото: fakty.ua)

О произошедшем в операционной родственники узнали со слов гинеколога и из результатов экспертизы, приобщенным к уголовному делу.

В 10:00 Елену привезли в операционную, а в 10:10 операция уже началась. Во время процедуры врачи заметили, что кровь женщины потемнела. О тревожном знаке, означающем, что кровь не насыщается кислородом, заговорили сразу два врача - заведующий отделением и врач-гинеколог. Но анестезиолог сказал, что все в порядке и операцию можно продолжать.

"Какие показатели в это время были на мониторе, никто не знает. Их видел только анестезиолог. Через пять минут врачи опять сказали, что им не нравится цвет крови пациентки. Кроме того, они заметили, что у Лены сильно побледнела кожа", - рассказывает брат пострадавшей.

Несмотря на все тревожные знаки, анестезиолог сказал, что все в порядке. Еще через пять минут у Елены остановилось сердце.

Когда это случилось, анестезиолог начал проводить женщине массаж сердца. А потом прекратил и побежал в соседнюю операционную, чтобы позвать на помощь заведующего анестезиологией. При этом женщине несколько минут никто не проводил реанимационные действия. Покидать операционную во время процедуры еще одна грубейшая ошибка, ведь позвать завотделением могла и медсестра.

"Гинекологи просто стояли рядом, потому что реанимационные мероприятия - это вроде как не их парафия. А анестезиолог ушел", - продолжает родственник Елены.

Когда в операционную пришел заведующий анестезиологией, женщина уже была в состоянии клинической смерти - отсутствовал пульс, зрачки расширены, кожа синяя. Заведующий сам начал делать массаж сердца и тогда услышал нехарактерные звуки из рта пациентки.

Тогда же медик обнаружил, что интубационная трубка введена не в трахею, а в пищевод. Поэтому у женщины от недостатка кислорода потемнела кровь, а затем остановилось сердце.

Врачебная ошибка привела к коме женщины, Центральный госпиталь МВД (фото: fakty.ua)

Клиническая смерть Елены длилась около 20 минут, что привело к кислородному голоданию мозга. Сердечный ритм восстановить удалось, но женщина впала в кому - в таком состоянии она находится уже 9 месяцев.

Сначала Елена дышала с помощью апарата, со временем смогла дышать сама, но из комы не вышла. Она не реагирует на внешние раздражители, изредка открывает глаза, но взгляд ее пустой, неосознанный.

Через два месяца Елену на реанимационном самолете перевезли во Францию. Медики из госпиталя МВД за это время не провели никаких реабилитационных действий относительно пациентки.

Стоит отметить, что анестезиолог не признает, что ввел интубационную трубку не туда. А в случившемся винит проблемы с сердцем, которые якобы были у пациентки.

Анестезиолога из госпиталя уволили. Но он вскоре утроился на работу в частную клинику в Киеве. Заведующий анестезиологией также поплатился должностью.

Кроме всего прочего, после того как Елену уже транспортировали во Францию, ее 77-летней маме пришел счет на 66 тысяч гривен, который госпиталь требовал оплатить. Такую сумму они потребовали за операцию, анестезию и 60-дневное пребывание сестры в реанимации.

Заседание по делу о халатности врача должно состояться 10 октября. Экспертиза показала, что во время интубации трахеи врач-анестезиолог допустил в проведении процедуры критический дефект, направив интубационную трубку не в трахею, а в пищевод с дальнейшим подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теперь доктору грозит до двух лет лишения свободы, или лишение права заниматься врачебной деятельностью на срок до пяти лет.

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