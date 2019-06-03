Мать отправили за священником: подробности гибели младенца в Одессе

В Одессе умер младенец (Коллаж РБК-Украина)

Родители ребенка считают, что во всем виноваты врачи

В Одессе умер шестимесячный мальчик и родители считают, что в его гибели виноваты врачи, которые сначала неправильно поставили диагноз, а потом неправильно лечили ребенка. Подробности трагедии рассказали в издании "Факты".

Шестимесячному Матвею стало плохо 30 мая и мама Татьяна вызвала к нему участкового врача. У малыша началось расстройство пищеварения, но при этом не было ни температуры, ни рвоты. Весь комплекс прививок по календарю был сделан и ранее никаких проблем со здоровьем у младенца не наблюдалось. Участковый педиатр назначила лекарство, но мальчику лучше не стало и на следующй день его на скорой доставили в инфекционную больницу Одессы.

"Хотя он неактивно прибавлял в весе, обследования показали, что с ребенком все в порядке. Недавно у малыша началось расстройство пищеварения, при этом не было ни рвоты, ни температуры. Педиатр выписала лекарства, но лучше не стало. В пятницу вечером вызвали скорую, которая увезла нас в инфекционную больницу", - рассказала мама ребенка.

В инфекционной больнице им в госпитализации отказали, так как предположили, что у ребенка проблемы хирургического характера. Однако в хирургии детской областной клинической больницы, где Матвея осмотрели, сказали везти малыша назад, в инфекционную больницу.

Там Матвея определили в реанимацию и матери запретили к нему заходить в палату. На следующий день, 1 июня, медсестра сказала матери, чтобы та привела священника. Она побежала в храм и после того, как священник зашел в палату, мальчик умер.

В течении следующих суток Татьяне отказывали в том, чтобы увидеть ребенка, ссылались на то, что нет ключей от морга и выходной. С трудом она добилась и того, чтобы ей на руки выдали историю болезни малыша. Женщина уверена, что ребенка погубила халатность врачей.

В понедельник, 3 июня, главный врач инфекционной больницы города Одессы Светлана Лаврюкова сообщила журналистам, что у шестимесячного Матвея был острый энтероколит и анемия.

"31 мая, в 22:25 мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние ребенка, к сожалению, прогрессивно ухудшалось и 1 июня в 17:00 была констатирована смерть. По желанию родителей тело ребеночка будет передано для проведения судебной экспертизы. Собственно, это исследование и должно дать ответы на имеющиеся вопросы", - рассказала Лаврюкова.

Мама Татьяна считает, что виноваты в смерти ее малыша все врачи, начиная от участкового педиатра, который изначально поставил ребенку неправильный диагноз. Она уже обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновицкой области халатность врача убила ребенка.

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