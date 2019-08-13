Переплутав органи: жінка дев'ять місяців у комі через халатність лікаря з Києва

Лікар-анестезіолог допустив грубу помилку під час проведення операції 53-річній жінці. Після чого Олена Бондаренко впала в кому - в такому стані вона перебуває вже протягом дев'яти місяців. Анестезіолога Центрального госпіталю МВС скоро будуть судити в Києві, але свою провину він не визнає.

Родичі постраждалої досі не можуть оговтатися від шоку, вони не розуміють, як медик з багаторічним стажем міг допустити таку помилку - ввести інтубаційну трубку у стравохід замість трахеї. Про деталі шокуючої історії пишуть Факти.

Останнім часом Олена Бондаренко жила у Франції з чоловіком-французом, а в Україну приїздила, щоб відвідати свою 77-річну маму і брата. Під час одного з візитів за рекомендацією знайомих зважилася на операцію з видалення міоми матки (доброякісної пухлини. - Ред.). Так вона потрапила до медиків Центрального госпіталю МВС в Києві.

Нічого не віщувало біди - це була звичайна планова операція. Перед процедурою жінці зробили всі необхідні аналізи, які показали, що до операції вона готова.

"Ми всі, як і Олена, були впевнені, що все пройде нормально, тому сестра лягла в лікарню сама. Домовилися, що, як тільки її переведуть з реанімації в звичайну палату, вона подзвонить", - розповідає брат Олени Артем.

Жінку прооперували 20 листопада, але з рідними вона не здзвонилася, відмовчувалися і самі лікарі. Про те, що Олена під час операції ледь не померла, і тепер перебуває в комі, дізналася мама жінки, яка на наступний день привезла їй халат.

Лікарська помилка призвела до коми жінки, Олена Бондаренко (фото: fakty.ua)

Про те, що трапилося в операційній, родичі дізналися зі слів гінеколога і з результатів експертизи, доданих до кримінальної справи.

О 10:00 Олену привезли в операційну, а в 10:10 операція вже почалася. Під час процедури лікарі помітили, що кров жінки потемніла. Про тривожний знак, який означає, що кров не насичується киснем, заговорили одразу два лікаря - завідуючий відділенням і лікар-гінеколог. Але анестезіолог сказав, що все в порядку і операцію можна продовжувати.

"Які показники в цей час були на моніторі, ніхто не знає. Їх бачив тільки анестезіолог. Через п'ять хвилин лікарі знову сказали, що їм не подобається колір крові пацієнтки. Крім того, вони помітили, що у Олени сильно зблідла шкіра", - розповідає брат постраждалої.

Незважаючи на всі тривожні знаки, анестезіолог сказав, що все в порядку. Ще через п'ять хвилин у Олени зупинилося серце.

Коли це сталося, анестезіолог почав проводити жінці масаж серця. А потім припинив і побіг до сусідньої операційної, щоб покликати на допомогу завідувача анестезіологією. При цьому жінці кілька хвилин ніхто не проводив реанімаційні дії. Залишати операційну під час процедури ще одна груба помилка, адже покликати заввідділенням могла і медсестра.

"Гінекологи просто стояли поруч, тому що реанімаційні заходи - це ніби як не їх парафія. А анестезіолог пішов", - продовжує родич Олени.

Коли в операційну прийшов завідувач анестезіологією, жінка вже була в стані клінічної смерті - був відсутній пульс, зіниці розширені, шкіра синя. Завідувач сам почав робити масаж серця і тоді почув нехарактерні звуки з рота пацієнтки.

Тоді ж медик виявив, що інтубаційна трубка введена не в трахею, а у стравохід. Тому у жінки від нестачі кисню потемніла кров, а потім зупинилося серце.

Лікарська помилка призвела до коми жінки, Центральний госпіталь МВС (фото: fakty.ua)

Клінічна смерть Олени тривала близько 20 хвилин, що призвело до кисневого голодування мозку. Серцевий ритм відновити вдалося, але жінка впала в кому - в такому стані вона перебуває вже 9 місяців.

Спочатку Олена дихала з допомогою апарату, з часом змогла дихати сама, але з коми не вийшла. Вона не реагує на зовнішні подразники, зрідка розплющує очі, але погляд її порожній, неусвідомлений.

Через два місяці Олену на реанімаційному літаку перевезли до Франції. Медики з госпіталю МВС за цей час не провели ніяких реабілітаційних дій щодо пацієнтки.

Варто відзначити, що анестезіолог не визнає, що ввів інтубаційну трубку не туди. А в тому, що трапилося звинувачує проблеми з серцем, які нібито були у пацієнтки.

Анестезіолога з госпіталю звільнили. Але він незабаром влаштувався на роботу у приватну клініку в Києві. Завідувач анестезіологією також поплатився посадою.

Крім усього іншого, після того як Олену вже транспортували до Франції, її 77-річній мамі прийшов рахунок на 66 тисяч гривень, який госпіталь вимагав оплатити. Таку суму вони вимагали за операцію, анестезію і 60-денне перебування сестри в реанімації.

Засідання у справі про недбалість лікаря має відбутися 10 жовтня. Експертиза показала, що під час інтубації трахеї лікар-анестезіолог допустив в проведенні процедури критичний дефект, направивши інтубаційну трубку не в трахею, а у стравохід з подальшим підключенням до апарату штучної вентиляції легенів.

Тепер лікарю загрожує до двох років позбавлення волі, або позбавлення права займатися лікарською діяльністю на строк до п'яти років.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Закарпатті померла 20-річна дівчина після візиту до стоматолога. Після походу в клініку вона впала в кому і через 2 тижні померла, не приходячи до тями. За інформацією сестри загиблої, лікаря-стоматолога кілька місяців тому звільнили з лікарні, і не зрозуміло, на якій підставі він надавав медичні послуги і мав право це робити.

Також ми писали про те, що в червні у Миргороді Полтавської області дівчина ледь не втратила життя під час народження своїх дітей. Лікарі провели їй кесарів розтин, щоб витягти немовлят, а потім через ускладнення влили їй донорську кров, яка мало її не вбила.