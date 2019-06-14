Оставили инвалидом на всю жизнь: в Миргороде врачи чуть не убили роженицу

Врачи покалечили молодую роженицу (Коллаж РБК-Украина)

Молодая мама лишилась почек и матки после неудачного переливания крови

Маргарита из города Миргород Полтавской области едва не лишилась жизни во время рождения своих детей. Врачи провели ей кесарево сечение, чтобы извлечь младенцев, а потом из-за осложнений влили ей донорскую кровь, которая едва ее не убила. Прогнозы на данный момент у медиков неутешительные, так как у молодой женщины отказывают почки и ее транспортировали в больницу Полтавы, сообщает ТСН.

В районной больнице Миргорода утверждают, что сделали стандартный тест на совместимость перед переливанием и предвидеть такие печальные последствия они не могли. Возможно ей был нужен индивидуальный подбор крови, но специального оборудования для такого теста в Миргороде нет.

"В Миргороде нельзя провести те тесты, которые могут выявить редкие антитела на эритроциты. Это делают на третьем уровне – в Киеве. Вы сами понимаете: мы –районная больница", - сообщили в Миргороде.

Маргарите влили две дозы крови, которая ей не подходит и родные женщины возмущены тем, что врачи не проверили после первой дозы реакцию на переливание.

"Как вы за 10 минут из здорового ребенка сделали калеку?", - плачет мать Маргариты.

Она написала официальный запрос по копии истории болезни своей дочери. В больнице настаивают, что все документы были переданы в Полтаву. Но врачи в Полтаве говорят, что медицинской документации не видели и комментировать действия медиков в Миргороде не готовы. Комиссию также не создали.

22-летняя Маргарита вынуждена делать гемодиализ (скриншот)

В областной больнице врачи вынуждены были провести Маргарите экстренную операцию и 22-летняя женщина лишилась матки.

"Миргород еще мне занес инфекционное заражение. У меня был сепсис, мне удаляли полностью матку", - рассказала пострадавшая Маргарита. Сейчас она вынуждена находится на ежедневном гемодиализе, так как ее жизнь поддерживают искусственные почки, а месяц лечения не принес результатов. В ближайшем будущем ее спасти сможет только трансплантация почек.

О новорожденной двойне сейчас заботятся бабушка и дедушка, так как отец их не поддерживает. С одеждой, питанием и памперсами Маргарите помогают волонтеры. Сколько времени молодой женщине понадобится, чтобы восстановить здоровье – никто спрогнозировать не может.

Маргарита признается, что самое тяжелое – это не находиться рядом со своими детьми.

Полиция открыла уголовное производство служебной халатности работников медицинских органов. Степень ответственности будет зависеть от состояния Маргариты, хотя медики в Полтаве уже назвали его тяжелым.

В Миргороде роженица чуть не лишилась жизни из-за переливания крови (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе по вине медработников погиб младенец.

А также рассказывали о том, что в Черновицкой области халатность врача убила ребенка.