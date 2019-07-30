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Киевлянка впала в кому из-за халатности врача: леденящие душу детали

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 17:44
Киевлянка впала в кому из-за халатности врача: леденящие душу детали
Женщина впала в кому из-за халатности врача (коллаж РБК-Украина)

Врач допустил грубую ошибку, которая могла стоить женщине жизни

В Киеве халатность врача-анестезиолога стала причиной длительной комы пациентки. Как рассказали в столичной прокуратуре, злостное пренебрежение должностными инструкциями стало причиной развития у женщины опасного для жизни состояния, которое по степени тяжести относится к тяжким телесным повреждениям.

Как выяснилось, 55-летний подозреваемый, работая в должности врача-анестезиолога отделения анестезиологии и интенсивной терапии Центрального госпиталя МВД Украины, в ноябре 2018-го, находился на дежурстве во время проведения планового оперативного вмешательства в организм больного, находившегося на стационарном лечении в указанном медицинском учреждении. Врач должен был провести внутривенный наркоз с искусственной вентиляцией легких.

Во время интубации трахеи специалистом был допущен критический дефект в проведении процедуры - он направил интубационную трубку не в трахею, а в пищевод с последующим подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.

Халатные действия врача стали причиной развития у пациентки гипоксического состояния с последующим поражением центральной нервной системы, что привело к длительной коме, в связи с выраженными нарушениями вентиляционно-перфузионных отношений (газообмена) в легких.

Теперь доктору "светит" до двух лет лишения свободы, или лишение права заниматься врачебной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Кабмин направил 1 млрд гривен на учреждения первичной медпомощи.

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