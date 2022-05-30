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Перепады напряжения "убивают" ваш мобильный? Выяснилась правда

Фото: Перепады напряжения вредят смартфону или нет (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Перепады напряжения в электросети - явление нередкое и не зависит от рядовых пользователей. Однако едва ли не каждый из нас задумывается, могут ли навредить такие "скачки" нашим гаджетам, когда они подключены к сети во время зарядки.

Об этом Styler рассказал нам Богдан Калинин, embedded инженер (инженер встроенных систем) IT-компании i3 Engineering.

Вредят ли перепады напряжения и как уберечь телефон?

По словам специалиста, о перепадах напряжения в электросети телефон даже не узнает. Ведь все зарядные устройства для них имеют импульсный принцип работы.

"Энергия в них трансформируется не линейно, а маленькими порциями. Контролируя размер этих порций, зарядные устройства могут работать в достаточно широких пределах напряжений сети (обычно это 100-240 В), поддерживая при этом стабильное напряжение на выходе", - говорит эксперт.

Перепады напряжения телефон не убьют, однако есть одно "но"

Многое зависит от качества зарядного устройства.

"С другой стороны, некачественные зарядные устройства могут плохо сглаживать напряжение. Она будет немножко колебаться - на жизнь аккумулятора это не очень повлияет, но принесет другие проблемы. Часто во время подключения мобильного телефона к некачественному заряднику сенсорный экран телефон начинает "жить своей жизнью" (появляются призрачные прикосновения)", - добавил айтишник.

Поэтому не экономьте на зарядке, покупая их "у дяди на рынке". Сэкономленные 100-200 гривен могут влететь вам в копеечку, когда придется покупать новый смартфон.

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