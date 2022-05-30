Перепады напряжения "убивают" ваш мобильный? Выяснилась правда

Перепады напряжения в электросети - явление нередкое и не зависит от рядовых пользователей. Однако едва ли не каждый из нас задумывается, могут ли навредить такие "скачки" нашим гаджетам, когда они подключены к сети во время зарядки.
Об этом Styler рассказал нам Богдан Калинин, embedded инженер (инженер встроенных систем) IT-компании i3 Engineering.
По словам специалиста, о перепадах напряжения в электросети телефон даже не узнает. Ведь все зарядные устройства для них имеют импульсный принцип работы.
"Энергия в них трансформируется не линейно, а маленькими порциями. Контролируя размер этих порций, зарядные устройства могут работать в достаточно широких пределах напряжений сети (обычно это 100-240 В), поддерживая при этом стабильное напряжение на выходе", - говорит эксперт.
Многое зависит от качества зарядного устройства.
"С другой стороны, некачественные зарядные устройства могут плохо сглаживать напряжение. Она будет немножко колебаться - на жизнь аккумулятора это не очень повлияет, но принесет другие проблемы. Часто во время подключения мобильного телефона к некачественному заряднику сенсорный экран телефон начинает "жить своей жизнью" (появляются призрачные прикосновения)", - добавил айтишник.
Поэтому не экономьте на зарядке, покупая их "у дяди на рынке". Сэкономленные 100-200 гривен могут влететь вам в копеечку, когда придется покупать новый смартфон.
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