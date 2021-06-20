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Как защитить смартфон в летнюю жару: простые способы доступные каждому

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Воскресенье 20 июня 2021 10:51
Как защитить смартфон в летнюю жару: простые способы доступные каждому Фото: Как защитить смартфон и ноутбук от перегрева летом (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

От летней жары страдаем не только мы, но и наши любимые смартфоны. Они перегреваются, батарея разряжается быстрее, приложения "глючат". Но это можно предотвратить.

О средствах защиты смартфона летом с нами поделилась Татьяна Цыбулина из дистанционной Атмосферной Школы.

Эксперт рассказала, что в жару смартфон не только сильнее нагревается, но и может быстрее разряжаться, плохо работает, чаще происходят "вылеты" приложений.

Высокая температура негативно влияет на емкость аккумулятора, поэтому батареи начинают работать менее эффективно. При этом емкость батареи все время будет уменьшаться, а высокая температура только ускорит этот процесс.

В жаркие дни телефон заряжается медленнее, чем обычно. Таким образом система предотвращает вредному перегреву аккумулятора, уменьшая ток зарядки.

Как предотвратить перегрев мобильника?

  • Отключите все ненужные приложения, беспроводную связь и уменьшите яркость экрана. Чем меньше электроэнергии использует телефон, тем меньше он нагревается.
  • Включите режим экономии заряда батареи. В этом случае смартфон максимально ограничивает доступ ко всем службам, автоматически уменьшает яркость экрана и потребляет минимум энергии.
  • Используйте оригинальные зарядные устройства, ведь использование дешевой зарядки может привести к перегреву устройства. Такое зарядное устройство может заряжать его дольше, что приводит к повышению температуры аккумулятора.
  • Не используйте в жаркую пору несколько приложений одновременно.
  • Контролируйте количество приложений, работающих в фоновом режиме, не обновляйте приложения, не загружайте большие файлы.
  • Старайтесь заряжать смартфон в вечернее или ночное время.
  • Не рекомендуется носить телефон с чехлом и защитной пленкой - это снижает теплопроводность корпуса.
  • Если мобильное устройство все же перегрелось, то лучше его положить в тень и оставить в режиме ожидания.

Ранее мы писали, какие программы "убивают" ваш смартфон, поэтому их лучше удалить.

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