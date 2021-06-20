Как защитить смартфон в летнюю жару: простые способы доступные каждому

От летней жары страдаем не только мы, но и наши любимые смартфоны. Они перегреваются, батарея разряжается быстрее, приложения "глючат". Но это можно предотвратить.

О средствах защиты смартфона летом с нами поделилась Татьяна Цыбулина из дистанционной Атмосферной Школы .

Эксперт рассказала, что в жару смартфон не только сильнее нагревается, но и может быстрее разряжаться, плохо работает, чаще происходят "вылеты" приложений.

Высокая температура негативно влияет на емкость аккумулятора, поэтому батареи начинают работать менее эффективно. При этом емкость батареи все время будет уменьшаться, а высокая температура только ускорит этот процесс.

В жаркие дни телефон заряжается медленнее, чем обычно. Таким образом система предотвращает вредному перегреву аккумулятора, уменьшая ток зарядки.

Как предотвратить перегрев мобильника?