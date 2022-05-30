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Перепади напруги "вбивають" ваш мобільний? З'ясувалася правда

Фото: Перепади напруги шкодять смартфону чи ні (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Перепади напруги в електромережі - явище нерідке і не залежить від рядових користувачів. Проте ледь не кожен з нас задумується, чи можуть нашкодити такі "стрибки" нашим гаджетам, коли вони підімкнені до мережі під час зарядки.

Про це Styler розповів нам Богдан Калінін, embedded інженер (інженер вбудованих систем) IT-компанії i3 Engineering.

Чи шкодять перепади напруги і як вберегти телефон?

За словами фахівця, про перепади напруги в електромережі телефон навіть не дізнається. Адже усі зарядні пристрої для них мають імпульсний принцип роботи.

"Енергія в них трансформується не лінійно, а маленькими порціями. Контролюючи розмір цих порцій, зарядні пристрої можуть працювати в доволі широких межах напруг мережі (зазвичай це 100-240 В), підтримуючи при цьому стабільну напругу на виході", - каже експерт.

Перепади напруги телефон не вб'ють, проте є одне "але"

Багато чого залежить від якості зарядного пристрою.

"З іншого боку, неякісні зарядні пристрої можуть погано згладжувати напругу. Вона буде трішки коливатися - на життя акумулятора це не дуже вплине, але принесе інші проблеми. Часто під час підключення мобільного телефону до неякісного зарядника сенсорний екран телефона починає "жити своїм життям" (з'являються примарні дотики)", - додав айтівець.

Тож не економте на зарядці, купуючи їх "в дядька на ринку". Зекономлені 100-200 гривень можуть влетіти вам у копієчку, коли доведеться купувати новий смартфон.

Раніше ми писали, чому не можна залишати зарядний пристрій в розетці.

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