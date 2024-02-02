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Нацвідбір 2024: усі пісні, які можуть поїхати на Євробачення

П'ятниця 02 лютого 2024 17:16
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Нацвідбір 2024: усі пісні, які можуть поїхати на Євробачення Усі пісні конкурсантів Нацвідбору на Євробачення (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться у суботу, 3 лютого. Українці зможуть дізнатися, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у місті Мальме. Трансляція Нацвідбору почнеться о 18:00 годині.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило нагадати, хто з українських виконавців буде змагатися за право представляти Україну на Євробаченні 2024.

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - Палала

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

До речі, букмекери проводили опитування, хто ж може представити Україну. Першу позицію займає дует Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони набрали 54 відсотки завдяки своєму треку Teresa & Maria з етно-мотивами.

Оскільки співачки мають колосальний відрив від інших учасників, то цілком можливо, що вони й представлять Україну на Євробачення.

Друге місце посів епатажний український співак MELOVIN, який набрав 17 відсотків за статистикою букмекерів.

Нагадаємо, що у 2018 році артист зайняв 17 місце на Євробаченні. А тепер Костянтин хоче вирватися вперед і зайняти одне з перших місць.

Третє місце зайняла співачка ANKA - її коефіцієнт складає 6 відсотків.

Нацвідбір 2024: усі пісні, які можуть поїхати на Євробачення

Скриншот

Раніше ми повідомляли про те, де та коли дивитися Нацвідбір на Євробачення 2024.

А також розповідали про те, як голосувати за улюбленого артиста на Нацвідборі.

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