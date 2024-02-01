ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хто переможе у Нацвідборі на Євробачення 2024: прогноз букмекерів

Четвер 01 лютого 2024 19:31
UA EN RU
Хто переможе у Нацвідборі на Євробачення 2024: прогноз букмекерів Хто представлятиме Україну на Євробаченні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 3 лютого відбудеться фінал Національного відбору та усі дізнаються, хто ж представлятиме Україну на Євробаченні. І поки фани готуються голосувати й сперечаються, букмекери оновили свої прогнози.

Кому пророкують перемогу у фіналі Нацвідбору, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World.

Хто може перемогти у Нацвідборі

Як виявилося, лідером, за прогнозами букмекерів, став дует реперки alyona alyona та співачки Jerry Heil. У січні вони мали 54% на те, що переможуть у фіналі з піснею "Teresa & Maria". А нині дівчата закріпилися на лідерській позиції та мають вже 64%.

На другій сходинці серед артистів, які змагаються у Нацвідборі, знову опинився MELOVIN. Втім, дует Alyona Alyona та Jerry Heil "забрав" у нього ще частину шансів на перемогу. І якщо раніше співак мав 17% на те, що він представить Україну, то нині його показник зменшився до 10%.

Хто переможе у Нацвідборі на Євробачення 2024: прогноз букмекерівСтавки букмекерів на фінал Нацвідбору (скріншот)

На третій сходинці опинилася співачка ANKA, якій букмекери дають усього 6% на перемогу. Стільки ж отримав гурт YAGODY.

Пісні учасників Нацвідбору - трійка лідерів на думку букмекерів

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

MELOVIN - "DREAMER"

ANKA - "Палала"

Нагдаємо, раніше ми вже розповідали, де та як подивитися Нацвідбір на Євробачення 2024.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро