Победителя Нацотбора на Евровидение 2024 определить не смогли: что известно

3 февраля должен был определиться победитель Нацотбора на Евровидение 2024 - артист, который представит Украину на песенном конкурсе в Мальме. Однако этого не произошло.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию отбора рассказывает, когда будет объявлен победитель Нацотбора.

Когда назовут победителя Нацотбора на Евровидение 2024

Голосование в приложении "Дія" будет продлено ориентировочно до 19:05 воскресенья, 4 февраля. Именно к этому времени зрители смогут отдать свой голос любимому исполнителю. О завершении голосования ведущие Нацотбора - Тимур Мирошниченко, Василий Байдак и Юлия Санина - сообщат в прямом эфире канала "Суспільне Культура".

Также добавим, что в 15:15 на канале состоится повтор Нацотбора, после которого и состоится прямая трансляция с результатами.

"Голосование за победителя Нацотбора Евровидения 2024 продлится с момента возобновления "Дії" и в течение завтрашнего дня", - сообщил в прямом эфире Мирошниченко.

Почему не назвали победителя 3 февраля?

Как известно, во время зрительского голосования в приложении "Дія" произошел сбой, из-за чего украинцы не смогли отдать свой голос за любимого исполнителя.

"Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита Нацотбора! "Дії" нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Итак, если у вас не открывается "Опрос" - попробуйте проголосовать через несколько минут!" - писали в Telegram-канале приложения.

Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что именно сегодня было рекордное количество пользователей в "Дії" за всю историю. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время прошлогоднего голосования, - 15 000 запросов.

Однако попытки специалистов увеличить мощности сервиса положительных результатов не принесли.

Интересно, что согласно регламенту Национального отбора, "Суспільне" могло объявить победителем артиста, набравшего больше баллов от жюри, не учитывая голоса зрительского голосования.

Однако организаторы решили не идти на столь рискованный для репутации шаг.

Национальный отбор 2024

Финал Национального отбора прошел 3 февраля.

Участники выступили в следующем порядке:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.