Зірки "Холостяка" розсекретили улюблені парфуми. Як пахне кохання

Вже скоро романтичне реаліті "Холостяк" закінчиться неймовірним фіналом, на який багато хто чекає. Учасниці цього сезону вразили красою, жіночністю та підкорили серця глядачів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) зірки реаліті Юстина Багай, Аліна Мойсеєнко, Єлизавета Луцюк, Настя Анісімова, Вероніка Дорошко та Ксенія Щербач назвали улюблені парфуми, серед яких ви теж можете знайти для себе щось нове та цікаве.

"Мої улюблені парфуми - це ті, що залишають після себе елегантний і водночас неповторний шлейф. Дуже подобаються Valentino та Carolina Herrera - вони завжди асоціюються з розкішшю, стилем і жіночністю", - розповіла Ксюша.

Ксенія Щербач (фото: СТБ)

А Ліза назвала аромат, який вважає найкращим. Це - Guerlain La Petite Robe Noire.

Ліза з "Холостяка" (фото: СТБ)

Вероніка зазначила, що найбільше їй подобається Roses on Ice By Kilian. Також в її особистий "топ" увійшли наступні парфуми: Ylang Ylang Franck Boclet та Comporta Perfumes Sela.

Учасниця "Холостяка" Вероніка (фото: СТБ)

Своїх фаворитів назвала й фудблогерка Настя. Вона зазначила, що нині її улюблений аромат це не парфум, а спрей Victoria's Secret Love Spell, який я "виливає на себе літрами". А ще в її "топі" опинилися Armani You та Moschino Toy 2 Bubble Gum, хоча й багато хто вже вважає їх банальними.

Настя Анісімова (фото: СТБ)

Аліна, яка ще на першій зустрічі з Тереном подарувала йому набір для створення унікального аромату, назвала вишукані парфуми, про які не всі чули. Це: Marc-Antoine Barrois B683, Atlas Fever Ex Nihilo.

Також вона склала "антирейтинг" ароматів. Аліна вважає немодними парфуми Dolce & Gabbana L'Imperatrice та чоловічі Dior Sauvage.

Аліна з "Холостяка" (фото: СТБ)

Юстина ж зізналася, що любить парфуми, які провокують чимало суперечок. Це - Tiziana Terenzi Kirke. Також в її "топі" Montale Oud Pashmina та Dolce & Gabbana The Only One.

Юстина Багай (фото: СТБ)