Зірки "Холостяка" розсекретили улюблені парфуми. Як пахне кохання

"Мої улюблені парфуми - це ті, що залишають після себе елегантний і водночас неповторний шлейф. Дуже подобаються Valentino та Carolina Herrera - вони завжди асоціюються з розкішшю, стилем і жіночністю", - розповіла Ксюша.

Ксенія Щербач (фото: СТБ)

А Ліза назвала аромат, який вважає найкращим. Це - Guerlain La Petite Robe Noire.

Ліза з "Холостяка" (фото: СТБ)

Вероніка зазначила, що найбільше їй подобається Roses on Ice By Kilian. Також в її особистий "топ" увійшли наступні парфуми: Ylang Ylang Franck Boclet та Comporta Perfumes Sela.

Учасниця "Холостяка" Вероніка (фото: СТБ)

Своїх фаворитів назвала й фудблогерка Настя. Вона зазначила, що нині її улюблений аромат це не парфум, а спрей Victoria's Secret Love Spell, який я "виливає на себе літрами". А ще в її "топі" опинилися Armani You та Moschino Toy 2 Bubble Gum, хоча й багато хто вже вважає їх банальними.

Настя Анісімова (фото: СТБ)

Аліна, яка ще на першій зустрічі з Тереном подарувала йому набір для створення унікального аромату, назвала вишукані парфуми, про які не всі чули. Це: Marc-Antoine Barrois B683, Atlas Fever Ex Nihilo.

Також вона склала "антирейтинг" ароматів. Аліна вважає немодними парфуми Dolce & Gabbana L'Imperatrice та чоловічі Dior Sauvage.

Аліна з "Холостяка" (фото: СТБ)

Юстина ж зізналася, що любить парфуми, які провокують чимало суперечок. Це - Tiziana Terenzi Kirke. Також в її "топі" Montale Oud Pashmina та Dolce & Gabbana The Only One.

Юстина Багай (фото: СТБ)