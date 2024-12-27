ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зірки "Холостяка" розсекретили улюблені парфуми. Як пахне кохання

П'ятниця 27 грудня 2024 20:31
UA EN RU
Зірки "Холостяка" розсекретили улюблені парфуми. Як пахне кохання Учасниці "Холостяка" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро романтичне реаліті "Холостяк" закінчиться неймовірним фіналом, на який багато хто чекає. Учасниці цього сезону вразили красою, жіночністю та підкорили серця глядачів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) зірки реаліті Юстина Багай, Аліна Мойсеєнко, Єлизавета Луцюк, Настя Анісімова, Вероніка Дорошко та Ксенія Щербач назвали улюблені парфуми, серед яких ви теж можете знайти для себе щось нове та цікаве.

"Мої улюблені парфуми - це ті, що залишають після себе елегантний і водночас неповторний шлейф. Дуже подобаються Valentino та Carolina Herrera - вони завжди асоціюються з розкішшю, стилем і жіночністю", - розповіла Ксюша.

Ксенія з "Холостяка", яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

Ксенія Щербач (фото: СТБ)

А Ліза назвала аромат, який вважає найкращим. Це - Guerlain La Petite Robe Noire.

Ліза з "Холостяка", якій Терен не дав троянду: Не очікувала, що Олександр почне цілуватися з дівчатами так швидко

Ліза з "Холостяка" (фото: СТБ)

Вероніка зазначила, що найбільше їй подобається Roses on Ice By Kilian. Також в її особистий "топ" увійшли наступні парфуми: Ylang Ylang Franck Boclet та Comporta Perfumes Sela.

Вероніка з "Холостяка", яку називали фавориткою Терена: Розчарована в людській незрілості

Учасниця "Холостяка" Вероніка (фото: СТБ)

Своїх фаворитів назвала й фудблогерка Настя. Вона зазначила, що нині її улюблений аромат це не парфум, а спрей Victoria's Secret Love Spell, який я "виливає на себе літрами". А ще в її "топі" опинилися Armani You та Moschino Toy 2 Bubble Gum, хоча й багато хто вже вважає їх банальними.

Настя з "Холостяка", з якою у Терена було найгарячіше побачення: Я була дуже закохана

Настя Анісімова (фото: СТБ)

Аліна, яка ще на першій зустрічі з Тереном подарувала йому набір для створення унікального аромату, назвала вишукані парфуми, про які не всі чули. Це: Marc-Antoine Barrois B683, Atlas Fever Ex Nihilo.

Також вона склала "антирейтинг" ароматів. Аліна вважає немодними парфуми Dolce & Gabbana L'Imperatrice та чоловічі Dior Sauvage.

Зірка "Холостяка", яка зі сльозами залишила реаліті, зізналася, чи дала б Терену другий шанс

Аліна з "Холостяка" (фото: СТБ)

Юстина ж зізналася, що любить парфуми, які провокують чимало суперечок. Це - Tiziana Terenzi Kirke. Також в її "топі" Montale Oud Pashmina та Dolce & Gabbana The Only One.

Юстина из "Холостяка" призналась, как нарушила правила реалити вместе с другими участницами

Юстина Багай (фото: СТБ)

До слова, раніше Аліна з "Холостяка" зізналася, чи вважає вчинок Терена помилкою.

Окрім цього, астролог назвала ім'я дівчини, яка ідеально підходить Терену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Парфуми Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Частка корейців лише до 2%. Що дають Росії війська КНДР і чи є ефект на фронті
Частка корейців лише до 2%. Що дають Росії війська КНДР і чи є ефект на фронті