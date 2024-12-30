Переможниця "Холостяка" зачарувала звабливим образом у новій фотосесії

У п'ятницю, 27 грудня, глядачі побачили фінальну серію проєкту "Холостяк-13" з ветераном війни Олександром Тереном, переможницею якого стала волонтерка і перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь. Тепер дівчина порадувала своїх підписників новими фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram .

На світлинах дівчина постала в білому лонгсліві з відкритими плечима, щільних чорних колготках і білих босоніжках на високих підборах. Примітно, що свій лук вона не доповнила спідницею.

Переможниця "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)

На деяких фото вона накинула зверху коротку бордову куртку.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Для фотосесії дівчина вибрала природний макіяж, але з акцентом на губах, які вона нафарбувала червоною помадою.

Також образ переможниці "Холостяк-13" завершувала укладка з хвилястими локонами і чокер з перлів на шиї.

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Як відреагували в мережі

Фоловери Бєлєнь одразу ж почали коментувати нову фотосесію, засипавши дівчину компліментами:

"Ай, яка ж красива! Навіть подих захоплює від цієї жіночності та краси!"

"Інночко, дуже красива. Неймовірна просто"

"Ви стали ще красивішою"

"Боже, як це красиво"

"Прекрасна"

"Ви просто неперевершена. Червоний колір вам личить"

"Це просто пожежа"

"Яка розкішна жінка"

"Мерлін Монро нервово курить осторонь".

Нагадаємо, у фіналі "Холостяка-13", окрім Інни Бєлєнь, також була тарологиня і володарка жіночої енергії Анастасія Юзьвак.

Олександр Терен спочатку познайомив обох дівчат зі своєю сім'єю, а потім з найближчими друзями. Також він влаштував кожній дівчині індивідуальне побачення.

Зрештою Терен сказав Анастасії, що вони з нею занадто різні. А Інні подарував розкішну каблучку та зізнався у своїх почуттях.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Дівчині 28 років, вона родом із Харкова. За освітою перекладачка з німецької мови.

З 20-річного віку навчалася і працювала за кордоном, обіймала посаду керівниці ресторану, займалася інвестиціями. Дівчина неодноразово наголошувала, що має пасивний дохід і вже встигла придбати квартиру в Києві.

Після початку повномасштабної війни в Україні повернулася на батьківщину і стала займатися волонтерством: регулярно передає на фронт рації, тепловізори та генератори. Також організовує збори на машини для потреб наших воїнів.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)