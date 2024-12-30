Переможниця "Холостяка" зачарувала звабливим образом у новій фотосесії
У п'ятницю, 27 грудня, глядачі побачили фінальну серію проєкту "Холостяк-13" з ветераном війни Олександром Тереном, переможницею якого стала волонтерка і перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь. Тепер дівчина порадувала своїх підписників новими фото.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.
На світлинах дівчина постала в білому лонгсліві з відкритими плечима, щільних чорних колготках і білих босоніжках на високих підборах. Примітно, що свій лук вона не доповнила спідницею.
Переможниця "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)
На деяких фото вона накинула зверху коротку бордову куртку.
Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Для фотосесії дівчина вибрала природний макіяж, але з акцентом на губах, які вона нафарбувала червоною помадою.
Також образ переможниці "Холостяк-13" завершувала укладка з хвилястими локонами і чокер з перлів на шиї.
Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Як відреагували в мережі
Фоловери Бєлєнь одразу ж почали коментувати нову фотосесію, засипавши дівчину компліментами:
- "Ай, яка ж красива! Навіть подих захоплює від цієї жіночності та краси!"
- "Інночко, дуже красива. Неймовірна просто"
- "Ви стали ще красивішою"
- "Боже, як це красиво"
- "Прекрасна"
- "Ви просто неперевершена. Червоний колір вам личить"
- "Це просто пожежа"
- "Яка розкішна жінка"
- "Мерлін Монро нервово курить осторонь".
Нагадаємо, у фіналі "Холостяка-13", окрім Інни Бєлєнь, також була тарологиня і володарка жіночої енергії Анастасія Юзьвак.
Олександр Терен спочатку познайомив обох дівчат зі своєю сім'єю, а потім з найближчими друзями. Також він влаштував кожній дівчині індивідуальне побачення.
Зрештою Терен сказав Анастасії, що вони з нею занадто різні. А Інні подарував розкішну каблучку та зізнався у своїх почуттях.
Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Що відомо про Інну Бєлєнь
Дівчині 28 років, вона родом із Харкова. За освітою перекладачка з німецької мови.
З 20-річного віку навчалася і працювала за кордоном, обіймала посаду керівниці ресторану, займалася інвестиціями. Дівчина неодноразово наголошувала, що має пасивний дохід і вже встигла придбати квартиру в Києві.
Після початку повномасштабної війни в Україні повернулася на батьківщину і стала займатися волонтерством: регулярно передає на фронт рації, тепловізори та генератори. Також організовує збори на машини для потреб наших воїнів.
Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)