Переможниця "Холостяка" залишає Лос-Анджелес через пожежу: "Будинок дуже постраждав"

Переможниця першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Максом Чмерковським, блогерка Олександра Шульгіна, яка опинилася в епіцентрі масштабної пожежі в Лос-Анджелесі , повідомила, що ухвалила рішення на деякий час полетіти з дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Кілька днів вона з доньками провела в евакуації - вони перебували у друзів в іншому районі, а потім повернулася в розкішний будинок. Як відомо, Шульгіна живе з цивільним чоловіком, якого називає Супермен.

Сьогодні вона вийшла в Stories і повідомила, що прийняла рішення відвезти дітей з Лос-Анджелеса, оскільки повітря все ще залишається забрудненим.

"Ми прийняли рішення полетіти з дітьми. Супермен залишається в Лос-Анджелесі. Ми відлітаємо, щоб цим не дихати. Найголовніше зараз - здоров'я моїх дітей. Наш тато організував нам поїздку і залишиться розв'язувати питання з будинком", - зазначила Олександра.

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Також вона розповіла, що її будинок не згорів, проте дуже сильно постраждав.

"Чистять будинок із ранку до ночі. Усі речі в хімчистці, міняють фільтри, кондиціонери. Будинок хоч і не згорів, але дуже постраждав. І страхова це не покриває", - зазначила Шульгіна.

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Також вона показала, що в її районі та поруч стоїть військова техніка, солдати й поліція.

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Що відомо про пожежі в Каліфорнії

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися у вівторок, 7 січня, і стали найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Лише в місті вогонь знищив щонайменше дві тисячі будівель.

Найбільше від пожеж постраждав престижний район Пасифік Палісейдс, де розташовані особняки багатьох голлівудських зірок. Вогонь швидко охопив великі території, знищуючи будинки і завдаючи значної шкоди. Ситуація ускладнюється сильним вітром, який розносить полум'я на нові території. Крім Пасифік Палісейдс, вогонь також зачепив райони Бель-Ейр, Малібу і Калабасас, відомі своїми розкішними віллами.

Хто така Олександра Шульгіна

Шульгіній 37 років.

Вона переможниця реаліті-шоу "Холостяк-1" (2011) з Максом Чмерковським. Дівчині не вдалося побудувати стосунки з танцюристом після проєкту, і незабаром пара розлучилася.

Близько 5 років тому Шульгіна переїхала до США і почала там будувати своє життя з нуля.

Зараз вона перебуває в цивільному шлюбі з чоловіком, ім'я якого не розголошує, а називає Суперменом. У них є двоє маленьких доньок: Анджеліна та Аспен.

У своєму блозі вона розповідає про медитації та трансформації, а також є коучем.

Олександра Шульгіна з доньками (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)