Переможниця "Холостяка" терміново евакуюється з будинку в Лос-Анджелесі: "Пожежу не можуть погасити"

Переможниця першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Максом Чмерковським, блогерка Олександра Шульгіна, яка живе в елітному районі Лос-Анджелеса (США), потрапила в епіцентр масштабної пожежі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Дівчина часто ділиться подробицями свого життя в Stories. Учора вона показала свій звичайний початок дня: вона завезла свою 2-річну доньку до школи та поїхала розв'язувати свої питання. Однак через кілька годин Шульгіній зателефонували й повідомили, що дитину потрібно забрати.

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"У зв'язку з пожежею, яку не можуть зупинити, дітей зі школи евакуюють", - розповіла Шульгіна. Також вона показала кадри пожежі, що насувається.

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Переможниця першого "Холостяка" також повідомила, що будинки її знайомих уже згоріли, а вони розташовані за 10 хвилин від того, що відбувається. Пожежі не можуть загасити через сильний вітер і, найімовірніше, їм доведеться евакуюватися.

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Потім дівчина показала, що вона екстрено зібрала валізу з найнеобхіднішими речами для евакуації.

"Коли все життя помістилося у валізу", - зазначила Шульгіна.

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"Пожежі зупинити не можуть, вони пішли далі. Вітер сильний буде ще добу. Такого жаху я не відчувала ще ніколи", - підкреслила Шульгіна.

Також вона написала, що згоріла школа, у якій навчається син її цивільного чоловіка, якого вона називає Супермен.

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Олександра зазначила, що вона з дітьми в безпеці, але в Лос-Анджелесі - апокаліпсис: на вулиці ураган і літають пальми. А заснути просто неможливо від запаху гару та гучних звуків.

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Також вона шокувала кадрами, що будинок її друзів згорів.

"Життя вже ніколи не буде таким, як раніше", - написала Шульгіна.

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Нагадаємо, Олександра Шульгіна перемогла в першому сезоні шоу "Холостяк" у 2011 році. Однак її стосунки з американським танцюристом українського походження Максимом Чмерковським практично відразу завершилися. Дівчина намагалася будувати кар'єру на українському телебаченні, отримала диплом спортивного дієтолога, а також стала сертифікованим фітнес-тренером і коучем.

Кілька років тому вона прийняла рішення переїхати жити до США. Там вона знайшла чоловіка, ім'я якого не розголошує, а називає Суперменом. Йому 44 роки, він родом із Болівії, але з 23 років живе в Америці. Від попереднього шлюбу в чоловіка є двоє синів-підлітків. Саме заради нього дівчина переїхала з Маямі до Лос-Анджелеса.

Шульгіна зі своїм цивільним чоловіком (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

Пара живе в цивільному шлюбі. У 2022 році Шульгіна народила Супермену доньку, яку назвали Анджеліною, а у 2023-му - ще одну доньку Аспен.

Олександра Шульгіна з доньками (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)