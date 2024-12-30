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Переможниця "Холостяка" натякнула, чи лишилася разом з Тереном після фіналу

Понеділок 30 грудня 2024 15:10
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Переможниця "Холостяка" натякнула, чи лишилася разом з Тереном після фіналу Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможниця 13-го сезону "Холостяк" Інна Бєлєнь натякнула на те, що після закінчення проєкту вони з Олександром Тереном продовжили стосунки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен.

Так, після фіналу головний герой романтичного реаліті несподівано змінив імідж. Ветеран показався у соцмережах з коротко підстриженим волоссям.

У мережі одразу почали пліткувати про те, що новий імідж Олександра може вказувати на його розрив з Інною.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; натякнула, чи лишилася разом з Тереном після фіналу

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Згодом Терен відреагував на коментарі з цього приводу і запевнив: його нова зачіска аж ніяк не пов’язана зі змінами в особистому житті.

Тим часом переможниця "Холостяка" ще більше заінтригувала користувачів мережі.

Вона опублікувала у stories мем зі словами "Коли він підстригся і ти закохалася у нього ще більше".

Переможниця &quot;Холостяка&quot; натякнула, чи лишилася разом з Тереном після фіналу

Скріншот

Коментуючи відео, Бєлєнь посміялася і сказала, що їй ця ситуація знайома.

Таким чином вона натякнула на продовження стосунків з Олександром після закінчення шоу.

Зазначимо, що після фіналу дівчина також неабияк змінилася. Вона помітно схудла, а також наростила волосся. Відповідними світлинами Бєлєнь поділилася у соцмережах.

До слова, раніше Терен прокоментував фінал "Холостяка" і здивував зізнанням.

Також фіналістка "Холостяка" чесно сказала, що її батьки думають про Олександра.

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