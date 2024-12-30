Переможниця "Холостяка" натякнула, чи лишилася разом з Тереном після фіналу
Переможниця 13-го сезону "Холостяк" Інна Бєлєнь натякнула на те, що після закінчення проєкту вони з Олександром Тереном продовжили стосунки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен.
Так, після фіналу головний герой романтичного реаліті несподівано змінив імідж. Ветеран показався у соцмережах з коротко підстриженим волоссям.
У мережі одразу почали пліткувати про те, що новий імідж Олександра може вказувати на його розрив з Інною.
Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Згодом Терен відреагував на коментарі з цього приводу і запевнив: його нова зачіска аж ніяк не пов’язана зі змінами в особистому житті.
Тим часом переможниця "Холостяка" ще більше заінтригувала користувачів мережі.
Вона опублікувала у stories мем зі словами "Коли він підстригся і ти закохалася у нього ще більше".
Скріншот
Коментуючи відео, Бєлєнь посміялася і сказала, що їй ця ситуація знайома.
Таким чином вона натякнула на продовження стосунків з Олександром після закінчення шоу.
Зазначимо, що після фіналу дівчина також неабияк змінилася. Вона помітно схудла, а також наростила волосся. Відповідними світлинами Бєлєнь поділилася у соцмережах.