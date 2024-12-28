Терен вперше прокоментував фінал "Холостяка" і здивував зізнанням: "Абсурдність"
Головний герой романтичного реаліті "Холостяк", військовий-ветеран Олександр Терен, вперше висловився про фінал проекту. Він обрав Інну Бєлєнь і лише нині висловився про власне рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Терена.
"Для мене проект завершився ще восени, а для вас, любий глядачу, лише вчора. Можу сказати, що це був дуже цікавий досвід - ніби сон втілився у життя. Бо все, що відбувалося тоді, здавалося, траплялося лише зі мною. А тепер раптом усе стало реальністю. У цьому є певна абсурдність: те, що колись було реальним, тепер виглядає на екранах, наче сон", - написав Терен.
Терен вийшов на зв'язок після фіналу "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
"Усі навколо почали проживати мою історію: хтось радів, хтось ненавидів. Чи хотів би я щось змінити? Можливо, так. Певні слова чи дії я б переглянув. Але чи змінило б це щось у моєму житті? Цей проект став лакмусовим папірцем для мого оточення і суспільства загалом. Наскільки друзі готові прийняти мене в такій ролі? Наскільки суспільство готове сприймати нову реальність без того, щоб відводити очі чи ніяковіти?" - додав він.
Також Олександр визнав, що реаліті могло його змінити. Він "переглянув свої цінності та ставлення до інших людей", а ще "навіть почав більше любити тварин",
"Знаю, що попереду ще багато всього. Часу зупинятися немає: проект завершено, але життя - ні. Живіть і любіть на повну, попри всі біди та незгоди, бо сьогодні - це все, що ми маємо. Дякую тобі, любий глядач, що цю частину історії ми проживали разом. Твоя підтримка неоціненна", - резюмував Терен.
Терен прокоментував рішення в фіналі "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Реакція мережі
Допис ветерана здивував деяких коментаторів. Річ у тому, що в ньому Терен нічого не написав про кохання та Інну - переможницю "Холостяка", який він у фіналі подарував обручку.
Юзери пишуть:
- "Не розумію, чому немає жодного слова про Інну і спільного фото?"
- "Шукав кохання і жодного слова про це навіть не написав, дуже дивно"
- "Так ви досі разом з Інною?"
- "Хотілося б почути декілька слів про почуття, а не просто проект …
Дякую за сміливість, за вашу громадянську позицію, за захист"
- "Від вашого допису віє розчаруванням... Сподіваюся, ви зможете дати ще один шанс собі в першу чергу, бути щирим зі своїм серцем".
До слова, раніше Юстина зізналася, що її батьки казали про Терена.
Окрім цього, переможниця "Холостяка" розповіла, що сказала Терену після закінчення шоу.