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Терен вперше прокоментував фінал "Холостяка" і здивував зізнанням: "Абсурдність"

Субота 28 грудня 2024 19:06
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Терен вперше прокоментував фінал "Холостяка" і здивував зізнанням: "Абсурдність" Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Поліна Іваненко

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк", військовий-ветеран Олександр Терен, вперше висловився про фінал проекту. Він обрав Інну Бєлєнь і лише нині висловився про власне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Терена.

"Для мене проект завершився ще восени, а для вас, любий глядачу, лише вчора. Можу сказати, що це був дуже цікавий досвід - ніби сон втілився у життя. Бо все, що відбувалося тоді, здавалося, траплялося лише зі мною. А тепер раптом усе стало реальністю. У цьому є певна абсурдність: те, що колись було реальним, тепер виглядає на екранах, наче сон", - написав Терен.

Терен вперше прокоментував фінал &quot;Холостяка&quot; і здивував зізнанням: &quot;Абсурдність&quot;

Терен вийшов на зв'язок після фіналу "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Усі навколо почали проживати мою історію: хтось радів, хтось ненавидів. Чи хотів би я щось змінити? Можливо, так. Певні слова чи дії я б переглянув. Але чи змінило б це щось у моєму житті? Цей проект став лакмусовим папірцем для мого оточення і суспільства загалом. Наскільки друзі готові прийняти мене в такій ролі? Наскільки суспільство готове сприймати нову реальність без того, щоб відводити очі чи ніяковіти?" - додав він.

Також Олександр визнав, що реаліті могло його змінити. Він "переглянув свої цінності та ставлення до інших людей", а ще "навіть почав більше любити тварин",

"Знаю, що попереду ще багато всього. Часу зупинятися немає: проект завершено, але життя - ні. Живіть і любіть на повну, попри всі біди та незгоди, бо сьогодні - це все, що ми маємо. Дякую тобі, любий глядач, що цю частину історії ми проживали разом. Твоя підтримка неоціненна", - резюмував Терен.

Терен вперше прокоментував фінал &quot;Холостяка&quot; і здивував зізнанням: &quot;Абсурдність&quot;

Терен прокоментував рішення в фіналі "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Реакція мережі

Допис ветерана здивував деяких коментаторів. Річ у тому, що в ньому Терен нічого не написав про кохання та Інну - переможницю "Холостяка", який він у фіналі подарував обручку.

Юзери пишуть:

  • "Не розумію, чому немає жодного слова про Інну і спільного фото?"
  • "Шукав кохання і жодного слова про це навіть не написав, дуже дивно"
  • "Так ви досі разом з Інною?"
  • "Хотілося б почути декілька слів про почуття, а не просто проект …
    Дякую за сміливість, за вашу громадянську позицію, за захист"
  • "Від вашого допису віє розчаруванням... Сподіваюся, ви зможете дати ще один шанс собі в першу чергу, бути щирим зі своїм серцем".

До слова, раніше Юстина зізналася, що її батьки казали про Терена.

Окрім цього, переможниця "Холостяка" розповіла, що сказала Терену після закінчення шоу.

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