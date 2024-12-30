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Победительница "Холостяка" намекнула, осталась ли вместе с Тереном после финала

Понедельник 30 декабря 2024 15:10
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Победительница "Холостяка" намекнула, осталась ли вместе с Тереном после финала Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Иванна Пашкевич

Победительница 13-го сезона "Холостяк" Инна Белень намекнула на то, что после окончания проекта они с Александром Тереном продолжили отношения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесвумен.

Так, после финала главный герой романтического реалити неожиданно сменил имидж. Ветеран показался в соцсетях с коротко подстриженными волосами.

В сети сразу начали сплетничать о том, что новый имидж Александра может указывать на его разрыв с Инной.

Победительница &quot;Холостяка&quot; намекнула, осталась ли вместе с Тереном после финала

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Впоследствии Терен отреагировал на комментарии по этому поводу и заверил: его новая прическа никак не связана с изменениями в личной жизни.

Тем временем победительница "Холостяка" еще больше заинтриговала пользователей сети.

Она опубликовала в stories мем со словами "Когда он подстригся и ты влюбилась в него еще больше".

Победительница &quot;Холостяка&quot; намекнула, осталась ли вместе с Тереном после финала

Скриншот

Комментируя видео, Белень посмеялась и сказала, что ей эта ситуация знакома.

Таким образом она намекнула на продолжение отношений с Александром после окончания шоу.

Отметим, что после финала девушка также изрядно изменилась. Она заметно похудела, а также нарастила волосы. Соответствующими фотографиями Белень поделилась в соцсетях.

К слову, ранее Терен прокомментировал финал "Холостяка" и удивил признанием.

Также финалистка "Холостяка" честно сказала, что ее родители думают об Александре.

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