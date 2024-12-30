Победительница "Холостяка" намекнула, осталась ли вместе с Тереном после финала
Победительница 13-го сезона "Холостяк" Инна Белень намекнула на то, что после окончания проекта они с Александром Тереном продолжили отношения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесвумен.
Так, после финала главный герой романтического реалити неожиданно сменил имидж. Ветеран показался в соцсетях с коротко подстриженными волосами.
В сети сразу начали сплетничать о том, что новый имидж Александра может указывать на его разрыв с Инной.
Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Впоследствии Терен отреагировал на комментарии по этому поводу и заверил: его новая прическа никак не связана с изменениями в личной жизни.
Тем временем победительница "Холостяка" еще больше заинтриговала пользователей сети.
Она опубликовала в stories мем со словами "Когда он подстригся и ты влюбилась в него еще больше".
Скриншот
Комментируя видео, Белень посмеялась и сказала, что ей эта ситуация знакома.
Таким образом она намекнула на продолжение отношений с Александром после окончания шоу.
Отметим, что после финала девушка также изрядно изменилась. Она заметно похудела, а также нарастила волосы. Соответствующими фотографиями Белень поделилась в соцсетях.